https://sarabic.ae/20250724/ويتكوف-رد-حماس-غير-مشجع-ويظهر-عدم-جديتهم-في-وقف-إطلاق-النار-1103004087.html

ويتكوف: رد "حماس" غير مشجع ويظهر عدم جديتهم في وقف إطلاق النار

ويتكوف: رد "حماس" غير مشجع ويظهر عدم جديتهم في وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، قراره سحب فريق التفاوض الأمريكي من الدوحة، وذلك بعد تلقي "الرد الأخير من حركة حماس"، الذي... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T17:55+0000

2025-07-24T17:55+0000

2025-07-24T17:55+0000

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جاء هذا القرار بعد أيام من المفاوضات المكثّفة التي قادتها الوساطة الدولية، بهدف تحقيق هدنة دائمة في القطاع وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل. إلا أن رد الحركة الفلسطينية، وفقًا لويتكوف، "لم يستجب للمطالب الأساسية"، التي تسمح بتقدم المفاوضات.وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي مطّلع، قوله إن المفاوضات "لم تنهار، لكنها تواجه عقبات"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل السعي نحو "إعادة جميع الرهائن".وأضاف المصدر: "وصل رد "حماس" اليوم فقط بخصوص ملف السجناء الفلسطينيين، وهو لا يسمح بالتقدم في الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول "ضمانات إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق".من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه "في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مزيد من المشاورات في إسرائيل".وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيًا".

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