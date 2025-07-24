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ويتكوف: رد "حماس" غير مشجع ويظهر عدم جديتهم في وقف إطلاق النار
ويتكوف: رد "حماس" غير مشجع ويظهر عدم جديتهم في وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، قراره سحب فريق التفاوض الأمريكي من الدوحة، وذلك بعد تلقي "الرد الأخير من حركة حماس"، الذي... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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جاء هذا القرار بعد أيام من المفاوضات المكثّفة التي قادتها الوساطة الدولية، بهدف تحقيق هدنة دائمة في القطاع وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل. إلا أن رد الحركة الفلسطينية، وفقًا لويتكوف، "لم يستجب للمطالب الأساسية"، التي تسمح بتقدم المفاوضات.وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي مطّلع، قوله إن المفاوضات "لم تنهار، لكنها تواجه عقبات"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل السعي نحو "إعادة جميع الرهائن".وأضاف المصدر: "وصل رد "حماس" اليوم فقط بخصوص ملف السجناء الفلسطينيين، وهو لا يسمح بالتقدم في الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول "ضمانات إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق".من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه "في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مزيد من المشاورات في إسرائيل".وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيًا".
https://sarabic.ae/20250724/نتنياهو-على-حماس-عدم-تفسير-رغبتنا-بالتوصل-إلى-اتفاق-على-أنها-ضعف-1103003692.html
https://sarabic.ae/20250723/حماس-سلمنا-للوسطاء-ردنا-ورد-الفصائل-الفلسطينية-على-مقترح-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1102971311.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم

ويتكوف: رد "حماس" غير مشجع ويظهر عدم جديتهم في وقف إطلاق النار

17:55 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، قراره سحب فريق التفاوض الأمريكي من الدوحة، وذلك بعد تلقي "الرد الأخير من حركة حماس"، الذي وصفه بأنه يُظهر"عدم رغبة واضحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة"، على حد قوله.
جاء هذا القرار بعد أيام من المفاوضات المكثّفة التي قادتها الوساطة الدولية، بهدف تحقيق هدنة دائمة في القطاع وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل. إلا أن رد الحركة الفلسطينية، وفقًا لويتكوف، "لم يستجب للمطالب الأساسية"، التي تسمح بتقدم المفاوضات.

وقال ويتكوف، في بيان صحفي: "قررنا إعادة فريقنا من الدوحة للتشاور بعد الرد الأخير من "حماس"، الذي يُظهر بوضوح عدم جديتهم في وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن "الوساطة بذلت جهودا كبيرة، لكن "حماس" إما غير منسقة أو تفتقر إلى النوايا الحسنة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
‌‏نتنياهو: على "حماس" عدم تفسير رغبتنا بالتوصل إلى اتفاق على أنها ضعف
17:28 GMT
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات بديلة" لضمان عودة الرهائن المحتجزين في غزة، وتحقيق استقرار أكبر للمدنيين هناك. كما وجّه انتقادا لاذعا لـ"حماس"، قائلا: "من المخزي أن تتصرف "حماس" بهذه الأنانية، نحن مصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم".
وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي مطّلع، قوله إن المفاوضات "لم تنهار، لكنها تواجه عقبات"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل السعي نحو "إعادة جميع الرهائن".
وأضاف المصدر: "وصل رد "حماس" اليوم فقط بخصوص ملف السجناء الفلسطينيين، وهو لا يسمح بالتقدم في الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول "ضمانات إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق".
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أمس, 23:39 GMT
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه "في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مزيد من المشاورات في إسرائيل".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو، بيانا قال فيه: "نقدّر جهود الوسيطتين قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأمريكي ويتكوف (ستيف)، لتحقيق إنجاز في المفاوضات".
وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيًا".
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