https://sarabic.ae/20250724/مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يعلن-استدعاء-فريق-المفاوضات-من-الدوحة-للتشاور-بعد-رد-حماس-1102996291.html

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن استدعاء فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور بعد رد "حماس"

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن استدعاء فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور بعد رد "حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T13:56+0000

2025-07-24T13:56+0000

2025-07-24T13:56+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو، بيانا قال فيه: "نقدّر جهود الوسيطتين قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأمريكي ويتكوف (ستيف)، لتحقيق إنجاز في المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيًا".يشار إلى أن حركة حماس الفلسطينية، كانت قد أعلنت فجر اليوم الخميس، أنها سلّمت الوسطاء ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.واستؤنفت في الآونة الأخيرة، مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.وكانت إسرائيل قد أصرّت سابقا على الاحتفاظ بمنطقة انتشار واسعة تشمل حزاما أمنيا بعرض 3 كيلومترات على الحدود المصرية قرب رفح، بالإضافة إلى ممر "موراغ".

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