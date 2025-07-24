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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن استدعاء فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور بعد رد "حماس"
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن استدعاء فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور بعد رد "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T13:56+0000
2025-07-24T13:56+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو، بيانا قال فيه: "نقدّر جهود الوسيطتين قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأمريكي ويتكوف (ستيف)، لتحقيق إنجاز في المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيًا".يشار إلى أن حركة حماس الفلسطينية، كانت قد أعلنت فجر اليوم الخميس، أنها سلّمت الوسطاء ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.واستؤنفت في الآونة الأخيرة، مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.وكانت إسرائيل قد أصرّت سابقا على الاحتفاظ بمنطقة انتشار واسعة تشمل حزاما أمنيا بعرض 3 كيلومترات على الحدود المصرية قرب رفح، بالإضافة إلى ممر "موراغ".
https://sarabic.ae/20250724/رئيس-الشورى-الإيراني-القوة-الجوفضائية-للحرس-الثوري-استهدفت-أي-نقطة-أرادتها-في-إسرائيل-1102983505.html
https://sarabic.ae/20250724/منظمة-العفو-الدولية-تتهم-إيران-بانتهاك-القانون-الإنساني-خلال-حربها-مع-إسرائيل-1102975276.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن استدعاء فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور بعد رد "حماس"

13:56 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مزيد من المشاورات في إسرائيل".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو، بيانا قال فيه: "نقدّر جهود الوسيطتين قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأمريكي ويتكوف (ستيف)، لتحقيق إنجاز في المفاوضات".
وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيًا".
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يشار إلى أن حركة حماس الفلسطينية، كانت قد أعلنت فجر اليوم الخميس، أنها سلّمت الوسطاء ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب: "حركة حماس، سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار"، ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن مضمون الرد، الذي قدمته الحركة على مقترح التهدئة الأخير المقدّم لها.

واستؤنفت في الآونة الأخيرة، مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
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ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الدوحة، قد تعثرت في الآونة الأخيرة، حيث تشكل قضية انسحاب القوات الإسرائيلية، خاصة من جنوب غزة، أحد أبرز العقبات.

وكانت إسرائيل قد أصرّت سابقا على الاحتفاظ بمنطقة انتشار واسعة تشمل حزاما أمنيا بعرض 3 كيلومترات على الحدود المصرية قرب رفح، بالإضافة إلى ممر "موراغ".
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