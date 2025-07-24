https://sarabic.ae/20250724/نتنياهو-على-حماس-عدم-تفسير-رغبتنا-بالتوصل-إلى-اتفاق-على-أنها-ضعف-1103003692.html

‌‏نتنياهو: على "حماس" عدم تفسير رغبتنا بالتوصل إلى اتفاق على أنها ضعف

‌‏نتنياهو: على "حماس" عدم تفسير رغبتنا بالتوصل إلى اتفاق على أنها ضعف

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الحملة التي شنتها إسرائيل ضد إيران تعد "الأكثر نجاحا في تاريخ البلاد"، بحسب تعبيره. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T17:28+0000

2025-07-24T17:28+0000

2025-07-24T17:28+0000

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وأشار نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إلى إصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، جراء استهدافهم بسلاح مضاد للدروع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "إسرائيل مصممة على تحقيق جميع أهداف الحرب، وعلى رأسها إعادة جميع المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية".وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل من أجل التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين"، لكنه حذر "حماس" من محاولة استغلال هذه المساعي، قائلا: "لن نقبل أن تفرض علينا شروط استسلام".وفي إشارة إلى التطورات في سوريا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "لن تقف متفرجة" على ما يجري في محافظة السويداء جنوبي البلاد، مشددًا على ضرورة "نزع السلاح من المناطق الواقعة جنوب دمشق، والعمل على حماية أبناء الطائفة الدرزية هناك"، على حد قوله.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم الخميس، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مزيد من المشاورات في إسرائيل.وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيا".يشار إلى أن حركة حماس الفلسطينية، كانت قد أعلنت فجر اليوم الخميس، أنها سلّمت الوسطاء ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.وقالت الحركة في بيان مقتضب: "حركة حماس، سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار"، ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن مضمون الرد، الذي قدمته الحركة على مقترح التهدئة الأخير المقدّم لها.واستؤنفت في الآونة الأخيرة، مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.وكانت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الدوحة، قد تعثرت في الآونة الأخيرة، حيث تشكل قضية انسحاب القوات الإسرائيلية، خاصة من جنوب غزة، أحد أبرز العقبات.وكانت إسرائيل قد أصرّت سابقا على الاحتفاظ بمنطقة انتشار واسعة تشمل حزاما أمنيا بعرض 3 كيلومترات على الحدود المصرية قرب رفح، بالإضافة إلى ممر "موراغ".

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