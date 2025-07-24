https://sarabic.ae/20250724/ناشط-تونسي-على-متن-سفينة-حنظلة-هدفنا-كسر-حصار-غزة-وحاجز-الصمت-الدولي-صور-1103003154.html

ناشط تونسي على متن سفينة "حنظلة": هدفنا كسر حصار غزة وحاجز الصمت الدولي.. صور

ناشط تونسي على متن سفينة "حنظلة": هدفنا كسر حصار غزة وحاجز الصمت الدولي.. صور

سبوتنيك عربي

تواصل سفينة "حنظلة" لليوم الخامس على التوالي إبحارها نحو قطاع غزة، في إطار مبادرة إنسانية تنضوي تحت "تحالف أسطول الحرية"، وتهدف إلى كسر الحصار المفروض على... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T17:20+0000

2025-07-24T17:20+0000

2025-07-24T17:20+0000

حصري

حوارات

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

تونس

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وتضم السفينة ناشطين وحقوقيين وبرلمانيين من مختلف الجنسيات، من بينهم الناشط الحقوقي والنقابي التونسي حاتم العويني، الذي تحدث لـ"سبوتنيك" عن دوافع مشاركته وتفاصيل الرحلة.إلى نص الحوار:بداية.. ما الذي دفعك لاتخاذ قرار المشاركة في سفينة "حنظلة"؟ وهل هي أول تجربة لك في مثل هذه المبادرات الإنسانية؟نعم، هذه أول مرة أشارك فيها في مبادرة إنسانية بهذا الحجم، ما دفعني لذلك هي المشاهد المؤلمة التي يعيشها سكان غزة والصور الفيديوهات التي تصلنا يوميا سواء عبر شاشات التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من دمار وقتل وتجويع، وأطفال يموتون جوعًا أو تحت القصف، إضافة إلى معاناة النساء وكبار السن، هذه الصور والمشاهد لم أعد أستطيع تجاهلها.مشاركتي جاءت أيضا من منطلق قناعاتي الشخصية ومن تاريخي النضالي، فقد كنت ناشطا حقوقيا مدافعا عن القضية الفلسطينية، منذ أيام الدراسة، وفلسطين كانت دائمًا حاضرة في وجداني، وقد شاركت في مختلف التحركات والمسيرات الداعمة للقضية في تونس وآخرها "قافلة الصمود البرية"، التي انطلقت من تونس في شهر يونيو الماضي، قبل أن يتم منعها من مواصلة طريقها في اتجاه معبر رفح من قبل سلطات شرق ليبيا، وها أنا اليوم أعتبر أن الوقت قد حان لدعم أهالي غزة من جديد في محاولة جديدة لكسر الحصار على قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب والمجاعة.لو تحدثنا أكثر عن هذه المبادرة الإنسانية وكيف تم الإعداد؟ ولماذا سميت السفينة بـ"حنظلة"؟المبادرة تنتمي إلى "تحالف أسطول الحرية"، وهو تحالف دولي تأسس عام 2010، ويضم منظمات غير حكومية وناشطين مستقلين يعملون منذ سنوات على تنظيم رحلات بحرية إنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة، وآخرها كانت سفينة "مادلين"، التي اعترضها الجيش الإسرائيلي قبل وصولها إلى غزة في يونيو/ حزيران الماضي، واحتجز طاقمها.الإعداد لهذه الرحلة تم قبل عدة أشهر، وقد مر بمراحل تنظيمية ولوجستية دقيقة، شملت التنسيق مع منظمات دولية، وتجهيز السفينة "حنظلة" بما يلزم من مواد إنسانية رمزية، تتمثل في بعض الكميات من الأدوية وحليب الأطفال ودمى صغيرة لأطفال غزة.وهذه السفينة تضم على متنها 21 مشاركا من جنسيات متعددة، هناك ناشطون وبرلمانيون وصحفيون من أستراليا وأمريكا وفرنسا، والمغرب وأنا من تونس، وهذه التعددية تعكس الطابع الإنساني العالمي للمبادرة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن قضية غزة لم تعد فقط قضية فلسطينية أو عربية، بل قضية ضمير عالمي.وبخصوص اسم السفينة "حنظلة"، فهو مستوحى من اسم "حنظلة" الشخصية الكاريكاتيرية الأشهر، التي أطلقها الرسام الفلسطيني ناجي العلي، في عام 1969.ما هي الرسالة التي أردتم توجيهها عبر هذه السفينة لا سيما في هذا التوقيت بالذات من الحرب في غزة؟نحن في مهمة إنسانية سلمية ولكنها تحمل رسالة سياسية واضحة، رسالة إدانة لكل حكومات العالم، ولا سيما أمريكا لدعمها وإسنادها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وكذلك هي أيضا بمثابة رسالة إدانة لموقف الحكومات العربية، التي تلتزم الصمت في ظل كل ما يحدث من دمار وقتل وتهجير وتجويع لسكان غزة.نريد أن نثبت من خلال هذه السفينة أن الحصار المفروض على القطاع يمكن كسره، وهدفنا أيضا كسر حاجز الصمت الدولي ونحن نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الحرب وفتح المعابر وإدخال المساعدات. وجب الضغط على إسرائيل بشتى الطرق لوقف هذه الحرب الوحشية التي دمرت غزة.ما هي التحديات اللوجستية التي واجهتموها خلال هذه الرحلة؟ وهل تعرضتم لمضايقات أو تهديدات من قبل إسرائيل أو أي جهات أخرى؟واجهنا في الحقيقة العديد من التحديات اللوجستية، منها بعض العراقيل الإدارية التي تطلبت المكوث لبضعة أيام في ميناء "سيراكوزا" وميناء "غاليبولي" في إيطاليا، كما تعرضت السفينة إلى محاولة تدمير محركها، وقبيل انطلاقها يوم الأحد الماضي، تعرضت أيضا لحادثة أكثر خطورة، تمثلت في العثور على مادة كيميائية حارقة، يرجح أنها حمض الكبريتيك، داخل حاوية وضعت في المطبخ وجرى تمييزها على أنها ماء، ما تسبب في إصابات بين طاقم السفينة.رغم كل محاولات العرقلة، نحن عازمون على مواصلة الإبحار في اتجاه غزة، مهما كلفنا الأمر وهذه الاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة رسالتنا الإنسانية وهي كسر الحصار على قطاع غزة.كيف كان شعورك أثناء الإبحار في عرض البحر باتجاه غزة؟الشعور لا يمكن وصفه، كان هناك مزيج من الحماس الكبير والمسؤولية، يقابله فخر واعتزاز، اليوم أستطيع أن أنظر في عيني صديقي الغزاوي "صعب"، وهو صديقي منذ سنوات، وكنت دوما أتهرب عن مخاطبته لأنني كنت أشعر بالعجز، واليوم أستطيع القول إنني أقدم شيئا عمليا ملموسا ولو بالنذر القليل، نحن نعلم أن الطريق ليس سهلا، وقد نواجه عراقيل أو تهديدات، لكن الإيمان بالقضية والهدف الإنساني الذي نحمله يجعلنا نتجاوز كل المخاوف، فنحن أصحاب قضية عادلة وهذه ليست رحلة بحرية، بل رسالة تضامن إنسانية نوجهها للعالم.في الختام.. ماذا تقول للمتضامنين مع غزة حول العالم الذين يفكرون في خطوات مماثلة؟أتوجه الى كل أحرار العالم ولكل المتضامنين مع غزة، كل حسب طاقته وقدرته وأحثّهم على الخروج للشوارع وإدانة هذا الحصار والتعبير عن رفضهم لكل ما يحصل في غزة، من قصف وتقتيل وتدمير وتجويع، وأدعوهم كذلك إلى الخروج في تحركات ومسيرات وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام سفارات إسرائيل وأمريكا حول العالم والمطالبة بالإيقاف الفوري للحرب في غزة.أجرت الحوار/ مريم جمال

https://sarabic.ae/20250713/اللحظات-الأولى-لانطلاق-سفينة-حنظلة-نحو-غزة-لكسر-الحصار-الإسرائيلي-فيديو-1102650222.html

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