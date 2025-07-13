اللحظات الأولى لانطلاق سفينة "حنظلة" نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أبحرت سفينة "حنظلة" من ميناء "سيراكيوزا" في صقلية بإيطاليا، اليوم الأحد، باتجاه قطاع غزة، وعلى متنها نحو 15 ناشطا ومساعدات إنسانية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وتجمع عشرات الأشخاص، بعضهم يحمل أعلامًا فلسطينية وآخرون يرتدون الكوفية الفلسطينية، في الميناء للاحتفال بانطلاق السفينة، وهم يهتفون "الحرية لفلسطين".
ويأتي إبحار السفينة، بعد مرور نحو 6 أسابيع من اعتراض إسرائيل لسفينة المساعدات "مادلين"، والتي كان على متنها ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ.
🇵🇸🇫🇷 FLASH INFO – Les députées LFI Emma Fourreau et Gabrielle Cathala ont embarqué à bord du navire Handala pour tenter de rejoindre Gaza et dénoncer le blocus israélien, qu’elles jugent illégal.#Gaza #Palestine #LFI #Handala #Israel #Cathala— Media Express (@media_express_e) July 13, 2025
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وتحمل سفينة الصيد النرويجية السابقة مساعدات طبية وغذائية، وستتوقف في غاليبولي الإيطالية، حيث يُتوقع انضمام نائبين من حزب "فرنسا المتمردة".
Hanzala Gazze için İtalya’dan yola çıktı. Bazı aşağılık kompleksililer saldırmadan safımızı belli edelim. Hanzala ile birlikteyiz. pic.twitter.com/KPFHQQhklw— Шамиль (@collytuss) July 13, 2025
وقالت النائبة الفرنسية غابرييل كاثالا، إن "الرحلة موجهة لأطفال غزة وللتنديد بالصمت الدولي إزاء الإبادة الجماعية"، مشددة على أن اعتراض القارب سيكون "خرقًا جديدًا للقانون الدولي".
10 يونيو, 02:01 GMT
يشار إلى أن إسرائيل فرضت حصارا شاملا على قطاع غزة، منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وسط تعثر مفاوضات التهدئة، وبدأت بتخفيفه جزئيا في مايو/ أيار الماضي.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.