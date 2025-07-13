اللحظات الأولى لانطلاق سفينة "حنظلة" نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو

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البرنامج الصباحي
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الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
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https://sarabic.ae/20250713/اللحظات-الأولى-لانطلاق-سفينة-حنظلة-نحو-غزة-لكسر-الحصار-الإسرائيلي-فيديو-1102650222.html
اللحظات الأولى لانطلاق سفينة "حنظلة" نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
اللحظات الأولى لانطلاق سفينة "حنظلة" نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أبحرت سفينة "حنظلة" من ميناء "سيراكيوزا" في صقلية بإيطاليا، اليوم الأحد، باتجاه قطاع غزة، وعلى متنها نحو 15 ناشطا ومساعدات إنسانية، في محاولة لكسر الحصار... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T12:30+0000
2025-07-13T12:30+0000
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وتجمع عشرات الأشخاص، بعضهم يحمل أعلامًا فلسطينية وآخرون يرتدون الكوفية الفلسطينية، في الميناء للاحتفال بانطلاق السفينة، وهم يهتفون "الحرية لفلسطين".ويأتي إبحار السفينة، بعد مرور نحو 6 أسابيع من اعتراض إسرائيل لسفينة المساعدات "مادلين"، والتي كان على متنها ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ.وتحمل سفينة الصيد النرويجية السابقة مساعدات طبية وغذائية، وستتوقف في غاليبولي الإيطالية، حيث يُتوقع انضمام نائبين من حزب "فرنسا المتمردة".وقالت النائبة الفرنسية غابرييل كاثالا، إن "الرحلة موجهة لأطفال غزة وللتنديد بالصمت الدولي إزاء الإبادة الجماعية"، مشددة على أن اعتراض القارب سيكون "خرقًا جديدًا للقانون الدولي".يشار إلى أن إسرائيل فرضت حصارا شاملا على قطاع غزة، منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وسط تعثر مفاوضات التهدئة، وبدأت بتخفيفه جزئيا في مايو/ أيار الماضي.وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250610/الخارجية-الإسرائيلية-ركاب-السفينة-مادلين-وصلوا-إلى-مطار-بن-غوريون-تمهيدا-لترحيلهم-1101504706.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

اللحظات الأولى لانطلاق سفينة "حنظلة" نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو

12:30 GMT 13.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أبحرت سفينة "حنظلة" من ميناء "سيراكيوزا" في صقلية بإيطاليا، اليوم الأحد، باتجاه قطاع غزة، وعلى متنها نحو 15 ناشطا ومساعدات إنسانية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وتجمع عشرات الأشخاص، بعضهم يحمل أعلامًا فلسطينية وآخرون يرتدون الكوفية الفلسطينية، في الميناء للاحتفال بانطلاق السفينة، وهم يهتفون "الحرية لفلسطين".
ويأتي إبحار السفينة، بعد مرور نحو 6 أسابيع من اعتراض إسرائيل لسفينة المساعدات "مادلين"، والتي كان على متنها ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ.
وتحمل سفينة الصيد النرويجية السابقة مساعدات طبية وغذائية، وستتوقف في غاليبولي الإيطالية، حيث يُتوقع انضمام نائبين من حزب "فرنسا المتمردة".
وقالت النائبة الفرنسية غابرييل كاثالا، إن "الرحلة موجهة لأطفال غزة وللتنديد بالصمت الدولي إزاء الإبادة الجماعية"، مشددة على أن اعتراض القارب سيكون "خرقًا جديدًا للقانون الدولي".
السفينة مادلين التي كانت متجهة لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
الخارجية الإسرائيلية: سيتم ترحيل ركاب السفينة "مادلين" من مطار بن غوريون
10 يونيو, 02:01 GMT
يشار إلى أن إسرائيل فرضت حصارا شاملا على قطاع غزة، منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وسط تعثر مفاوضات التهدئة، وبدأت بتخفيفه جزئيا في مايو/ أيار الماضي.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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