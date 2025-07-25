مكتب نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تدرسان "خيارات بديلة" لتحرير المحتجزين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/إسرائيل-وأمريكا-تدرسان-خيارات-بديلة-لتحرير-المحتجزين-1103028999.html
مكتب نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تدرسان "خيارات بديلة" لتحرير المحتجزين
مكتب نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تدرسان "خيارات بديلة" لتحرير المحتجزين
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية والأمريكية، "تدرسان خيارات بديلة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين من قطاع... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T13:28+0000
2025-07-25T13:28+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895400_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_c74e3a2f1f1b25e3b55c0539dcd5ffed.jpg
وجاء في بيان صادر عن المكتب: "المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، محق تمامًا: "حماس" هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".وأضاف البيان أنه "وبالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين، ندرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد لإرهاب "حماس"، وضمان سلام دائم لإسرائيل والمنطقة بأسرها".وبدوره، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفض إطلاق سراح المحتجزين ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينالولايات المتحدة ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
https://sarabic.ae/20250724/ماكرون-يعلن-أن-فرنسا-ستعترف-بدولة-فلسطين-1103006812.html
https://sarabic.ae/20250724/حركة-حماس-ترحب-بإعلان-ماكرون-اعتزام-فرنسا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103008109.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895400_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_c70da9b56634b608fe59b82d407cbd3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس

مكتب نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تدرسان "خيارات بديلة" لتحرير المحتجزين

13:28 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Cliff Owenالولايات المتحدة وإسرائيل
الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Cliff Owen
تابعنا عبر
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية والأمريكية، "تدرسان خيارات بديلة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة"، نظرًا لأن حركة حماس الفلسطينية، "تمنع التوصل إلى اتفاق" لوقف إطلاق النار في القطاع، على حد قوله.
وجاء في بيان صادر عن المكتب: "المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، محق تمامًا: "حماس" هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".
وأضاف البيان أنه "وبالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين، ندرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد لإرهاب "حماس"، وضمان سلام دائم لإسرائيل والمنطقة بأسرها".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أمس, 19:32 GMT
وبدوره، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال نتنياهو: "خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد كما حدث في غزة والدولة الفلسطينية ستكون منصة لإبادة إسرائيل لا للعيش بسلام بجانبها".
وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفض إطلاق سراح المحتجزين ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
"حماس" ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
أمس, 21:23 GMT
وبالمقابل، حمّلت حركة "حماس"، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала