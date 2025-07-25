https://sarabic.ae/20250725/إسرائيل-وأمريكا-تدرسان-خيارات-بديلة-لتحرير-المحتجزين-1103028999.html
مكتب نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تدرسان "خيارات بديلة" لتحرير المحتجزين
مكتب نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تدرسان "خيارات بديلة" لتحرير المحتجزين
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية والأمريكية، "تدرسان خيارات بديلة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين من قطاع... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان صادر عن المكتب: "المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، محق تمامًا: "حماس" هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".وأضاف البيان أنه "وبالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين، ندرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد لإرهاب "حماس"، وضمان سلام دائم لإسرائيل والمنطقة بأسرها".وبدوره، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفض إطلاق سراح المحتجزين ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينالولايات المتحدة ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
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https://sarabic.ae/20250724/حركة-حماس-ترحب-بإعلان-ماكرون-اعتزام-فرنسا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103008109.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة حماس
مكتب نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تدرسان "خيارات بديلة" لتحرير المحتجزين
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية والأمريكية، "تدرسان خيارات بديلة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة"، نظرًا لأن حركة حماس الفلسطينية، "تمنع التوصل إلى اتفاق" لوقف إطلاق النار في القطاع، على حد قوله.
وجاء في بيان صادر عن المكتب: "المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، محق تمامًا: "حماس" هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".
وأضاف البيان أنه "وبالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين، ندرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد لإرهاب "حماس"، وضمان سلام دائم لإسرائيل والمنطقة بأسرها".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وبدوره، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين،
حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال نتنياهو: "خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد كما حدث في غزة والدولة الفلسطينية ستكون منصة لإبادة إسرائيل لا للعيش بسلام بجانبها".
وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفض إطلاق سراح المحتجزين ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة "حماس"، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار
وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"،
بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.