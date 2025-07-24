https://sarabic.ae/20250724/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-إعلان-ماكرون-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103007822.html

أول تعليق من إسرائيل على إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين

أول تعليق من إسرائيل على إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

نددت إسرائيل، اليوم الخميس، بشدة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزمه الاعتراف بدولة فلسطين. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T20:42+0000

2025-07-24T20:42+0000

2025-07-24T20:42+0000

إيمانويل ماكرون

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ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخطوة بأنها "عار واستسلام للإرهاب"، معتبرًا أنها "تمثّل مكافأة وتشجيعا" لحركة "حماس" الفلسطينية، التي اتهمها بتنفيذ "أبشع مجزرة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".وجاء في بيان لكاتس عبر منصة "إكس"، أن "ماكرون، وبدلًا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه المرحلة الحرجة، يتخذ خطوات من شأنها إضعافها"، محذّرًا من أن "إنشاء كيان فلسطيني سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل ووجودها، ويقوّض حقها التاريخي في أرض إسرائيل".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيانه، أن "إسرائيل موحدة في رفضها لما وصفته بالخطر الجسيم، وستتصدى لمحاولات فرض مثل هذا الواقع على الأرض".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".وأتم قائلا: "بناء على الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، فقد كتبت إليه مؤكدًا عزمي على المضي قدما".يذكر أن ماكرون، كان قد أعلن منتصف الشهر الماضي تأجيل المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين، مشيراً إلى أنه سيُعقد "في أقرب وقت ممكن".وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن التأجيل جاء لأسباب "لوجستية وأمنية"، لكنه أكد أن ذلك "لا يجب أن يُضعف التصميم على المضي قدما في حل الدولتين". كما شدد على عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، رغم المعارضة الإسرائيلية، واصفاً القرار بأنه "سيادي".وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاعتراف بفلسطين يستند إلى شروط أساسية، منها نزع سلاح حركة حماس في غزة، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، معترفةً بوجود إسرائيل وأمنها، وبحماية بعثة دولية لضمان الاستقرار، ووصف هذه الخطوة بأنها "شرط أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل".

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