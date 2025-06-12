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الدفاع الروسية: استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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ساعر: إذا أراد ماكرون إقامة دولة فلسطينية فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية الواسعة
ساعر: إذا أراد ماكرون إقامة دولة فلسطينية فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية الواسعة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، أنه إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يريد إقامة دولة فلسطينية، فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T10:36+0000
2025-06-12T10:36+0000
إيمانويل ماكرون
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ونشر ساعر تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه "إذا قامت، لا سمح الله، دولة فلسطينية، ولن تُقام، فستحدث نفس العمليات التي حدثت بعد انسحاب إسرائيل من غزة، وصعود حماس في أعقابها بسرعة البرق".وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "إسرائيل لن تبني سياستها ومستقبلها على أوهام زائفة انفجرت في وجوهنا مرات لا تُحصى".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة الأخيرة، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين سيُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (الجاري)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية.وقال ماكرون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، للصحفيين وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".
https://sarabic.ae/20250514/نتنياهو-يفتح-النار-على-ماكرون-اختار-الوقوف-إلى-جانب-تنظيم-إرهابي-قاتل-1100532550.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

ساعر: إذا أراد ماكرون إقامة دولة فلسطينية فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية الواسعة

10:36 GMT 12.06.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
 وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، أنه إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يريد إقامة دولة فلسطينية، فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية الواسعة.
ونشر ساعر تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه "إذا قامت، لا سمح الله، دولة فلسطينية، ولن تُقام، فستحدث نفس العمليات التي حدثت بعد انسحاب إسرائيل من غزة، وصعود حماس في أعقابها بسرعة البرق".
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "إسرائيل لن تبني سياستها ومستقبلها على أوهام زائفة انفجرت في وجوهنا مرات لا تُحصى".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
نتنياهو يفتح النار على ماكرون: اختار الوقوف إلى جانب "تنظيم إرهابي قاتل"
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وتابع ساعر: "إذا كان ماكرون يتوق إلى دولة فلسطينية، فهو مدعو لإقامتها على الأراضي الفرنسية الشاسعة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة الأخيرة، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين سيُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف بدولة فلسطين، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".
وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (الجاري)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية.
وقال ماكرون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، للصحفيين وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".
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