https://sarabic.ae/20250601/سفير-واشنطن-لدى-تل-أبيب-يدعو-فرنسا-لمنح-الفلسطينيين-جزءا-من-أرضها-1101182015.html

سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها

سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها

سبوتنيك عربي

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيلي مايك هاكابي، أن واشنطن سترفض المشاركة في مؤتمر مُقرر عقده في مدينة نيويورك الشهر الجاري، تنظمه فرنسا والمملكة العربية... 01.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-01T09:30+0000

2025-06-01T09:30+0000

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ووصف هاكابي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، توقيت إقامة المؤتمر بأنه "إشكالي للغاية"، قائلا: "من غير اللائق إطلاقا، في خضم حرب تخوضها إسرائيل، أن نخرج ونعرض أمرا أعتقد أن الإسرائيليين يصرّون على رفضه بشكل متزايد".وردًا على تصميم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إقامة دولة فلسطينية، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "لقد كانت فرنسا مصممة حقا على رؤية دولة فلسطينية، ولدي اقتراح لهم، وهو اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية وإنشاء دولة فلسطينية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة الأخيرة، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية.وقال ماكرون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، للصحفيين وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".

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