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القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
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سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها
سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيلي مايك هاكابي، أن واشنطن سترفض المشاركة في مؤتمر مُقرر عقده في مدينة نيويورك الشهر الجاري، تنظمه فرنسا والمملكة العربية... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T09:30+0000
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ووصف هاكابي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، توقيت إقامة المؤتمر بأنه "إشكالي للغاية"، قائلا: "من غير اللائق إطلاقا، في خضم حرب تخوضها إسرائيل، أن نخرج ونعرض أمرا أعتقد أن الإسرائيليين يصرّون على رفضه بشكل متزايد".وردًا على تصميم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إقامة دولة فلسطينية، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "لقد كانت فرنسا مصممة حقا على رؤية دولة فلسطينية، ولدي اقتراح لهم، وهو اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية وإنشاء دولة فلسطينية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة الأخيرة، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية.وقال ماكرون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، للصحفيين وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".
https://sarabic.ae/20250530/إسرائيل-تتهم-ماكرون-بشن-حملة-صليبية-ضد-الدولة-اليهودية-1101136193.html
https://sarabic.ae/20250514/نتنياهو-يفتح-النار-على-ماكرون-اختار-الوقوف-إلى-جانب-تنظيم-إرهابي-قاتل-1100532550.html
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, السعودية, العالم
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, السعودية, العالم

سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها

09:30 GMT 01.06.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيلي مايك هاكابي، أن واشنطن سترفض المشاركة في مؤتمر مُقرر عقده في مدينة نيويورك الشهر الجاري، تنظمه فرنسا والمملكة العربية السعودية، لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووصف هاكابي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، توقيت إقامة المؤتمر بأنه "إشكالي للغاية"، قائلا: "من غير اللائق إطلاقا، في خضم حرب تخوضها إسرائيل، أن نخرج ونعرض أمرا أعتقد أن الإسرائيليين يصرّون على رفضه بشكل متزايد".
وردًا على تصميم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إقامة دولة فلسطينية، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "لقد كانت فرنسا مصممة حقا على رؤية دولة فلسطينية، ولدي اقتراح لهم، وهو اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية وإنشاء دولة فلسطينية".
وتابع: "مُرحّب بفرنسا للقيام بذلك، لكن ليس مُرحّبا بهم فرض هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة، وأجد أنه من المثير للاشمئزاز أنهم يعتقدون أن لديهم الحق في فعل شيء كهذا".
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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة الأخيرة، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف بدولة فلسطين، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية.
وقال ماكرون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، للصحفيين وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".
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