https://sarabic.ae/20250601/سفير-واشنطن-لدى-تل-أبيب-يدعو-فرنسا-لمنح-الفلسطينيين-جزءا-من-أرضها-1101182015.html
سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها
سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيلي مايك هاكابي، أن واشنطن سترفض المشاركة في مؤتمر مُقرر عقده في مدينة نيويورك الشهر الجاري، تنظمه فرنسا والمملكة العربية... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T09:30+0000
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ووصف هاكابي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، توقيت إقامة المؤتمر بأنه "إشكالي للغاية"، قائلا: "من غير اللائق إطلاقا، في خضم حرب تخوضها إسرائيل، أن نخرج ونعرض أمرا أعتقد أن الإسرائيليين يصرّون على رفضه بشكل متزايد".وردًا على تصميم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إقامة دولة فلسطينية، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "لقد كانت فرنسا مصممة حقا على رؤية دولة فلسطينية، ولدي اقتراح لهم، وهو اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية وإنشاء دولة فلسطينية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة الأخيرة، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية.وقال ماكرون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، للصحفيين وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, السعودية, العالم
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, السعودية, العالم
سفير واشنطن لدى تل أبيب يدعو فرنسا لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضها
أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيلي مايك هاكابي، أن واشنطن سترفض المشاركة في مؤتمر مُقرر عقده في مدينة نيويورك الشهر الجاري، تنظمه فرنسا والمملكة العربية السعودية، لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووصف هاكابي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، توقيت إقامة المؤتمر بأنه "إشكالي للغاية"، قائلا: "من غير اللائق إطلاقا، في خضم حرب تخوضها إسرائيل، أن نخرج ونعرض أمرا أعتقد أن الإسرائيليين يصرّون على رفضه بشكل متزايد".
وردًا على تصميم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إقامة دولة فلسطينية، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "لقد كانت فرنسا مصممة حقا على رؤية دولة فلسطينية، ولدي اقتراح لهم، وهو اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية وإنشاء دولة فلسطينية".
وتابع: "مُرحّب بفرنسا للقيام بذلك، لكن ليس مُرحّبا بهم فرض هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة، وأجد أنه من المثير للاشمئزاز أنهم يعتقدون أن لديهم الحق في فعل شيء كهذا".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في الآونة الأخيرة، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين، في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف بدولة فلسطين، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".
وأضاف: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر (حول فلسطين) مع السعودية، في يونيو (المقبل)، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن فرنسا والسعودية، ستترأسان في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية.
وقال ماكرون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، للصحفيين وقتذاك: "سأترأس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يونيو 2025، مؤتمرًا حول إقامة دولة فلسطينية".