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بوتين: روسيا وماليزيا تحددان خططا ملموسة لتعزيز التعاون في المستقبل
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مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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08:46 GMT
10 د
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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نتنياهو يفتح النار على ماكرون: اختار الوقوف إلى جانب "تنظيم إرهابي قاتل"
نتنياهو يفتح النار على ماكرون: اختار الوقوف إلى جانب "تنظيم إرهابي قاتل"
سبوتنيك عربي
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أنه "اختار الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة، وترديد... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T12:30+0000
2025-05-14T12:30+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة بأن "نتنياهو رد على تصريحات ماكرون التي قال فيها إن "إسرائيل تجوّع نصف مليون شخص في غزة"، معلقا بالقول: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي، يطالبنا بالاستسلام ومكافأة الإرهاب".ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بـ"المخجل".وقال ماكرون إن "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول ومخز"، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها.وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الضغط على إسرائيل، مؤكدا أنه "من المعقول الحديث عن إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها والاتحاد الأوروبي".ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقالت المنظمة الدولية، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250514/طحن-البقوليات-بدلا-من-الدقيق-لصنع-الخبز-ومواجهة-أزمة-الجوع-في-قطاع-غزة-1100481635.html
https://sarabic.ae/20250513/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-حماية-العاملين-الإنسانيين-ورفع-الحصار-عن-غزة-1100506470.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو يفتح النار على ماكرون: اختار الوقوف إلى جانب "تنظيم إرهابي قاتل"

12:30 GMT 14.05.2025
© Getty Images / Poolرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Pool
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أنه "اختار الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة، وترديد دعاية كاذبة، مع توجيه اتهامات دموية ضد إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة بأن "نتنياهو رد على تصريحات ماكرون التي قال فيها إن "إسرائيل تجوّع نصف مليون شخص في غزة"، معلقا بالقول: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي، يطالبنا بالاستسلام ومكافأة الإرهاب".
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بـ"المخجل".
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز ومواجهة أزمة الجوع في قطاع غزة
12:00 GMT
وقال ماكرون إن "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول ومخز"، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الضغط على إسرائيل، مؤكدا أنه "من المعقول الحديث عن إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها والاتحاد الأوروبي".
ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".
ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
روسيا تدعو إسرائيل لحماية العاملين الإنسانيين ورفع الحصار عن غزة
أمس, 21:49 GMT
وقالت المنظمة الدولية، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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