https://sarabic.ae/20250514/نتنياهو-يفتح-النار-على-ماكرون-اختار-الوقوف-إلى-جانب-تنظيم-إرهابي-قاتل-1100532550.html

نتنياهو يفتح النار على ماكرون: اختار الوقوف إلى جانب "تنظيم إرهابي قاتل"

نتنياهو يفتح النار على ماكرون: اختار الوقوف إلى جانب "تنظيم إرهابي قاتل"

سبوتنيك عربي

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أنه "اختار الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة، وترديد... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T12:30+0000

2025-05-14T12:30+0000

2025-05-14T12:30+0000

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة بأن "نتنياهو رد على تصريحات ماكرون التي قال فيها إن "إسرائيل تجوّع نصف مليون شخص في غزة"، معلقا بالقول: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي، يطالبنا بالاستسلام ومكافأة الإرهاب".ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بـ"المخجل".وقال ماكرون إن "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول ومخز"، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها.وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الضغط على إسرائيل، مؤكدا أنه "من المعقول الحديث عن إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها والاتحاد الأوروبي".ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقالت المنظمة الدولية، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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