طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز ومواجهة أزمة الجوع في قطاع غزة
12:00 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 14.05.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يعيش قطاع غزة تحت وطأة حصار إسرائيلي يمنع دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، والبضائع الأساسية، ما جعل الجوع يتفشى في القطاع، ولم يعد أمام الغزيين سوى طحن البقوليات المتبقية لديهم مثل العدس والفول والمعكرونة وغيرها، لاستخدامها بديلا عن الدقيق في صناعة الخبز، بعد نفاد الدقيق من الأسواق المحلية.
في حي بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بادر الشاب محمد أبو خاطر إلى طحن البقوليات للمواطنين بشكل شبه مجاني، لمساعدتهم في مواجهة أزمة الجوع المتفشية.
وقال أبو خاطر لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد طحين في قطاع غزة بسبب إغلاق المعابر، حيث تضطر الناس إلى طحن أي شيء لصناعة الخبز في ظل هذه الظروف الصعبة"، وأضاف: "أملك مطحنة للبهارات والزعتر، لكني قمت بمبادرة لطحن البقوليات للناس مثل العدس والأرز والمعكرونة كبديل للطحين، وهذه المبادرة لا تكلف الناس سوى شيكل لكل كيلو (0.27 دولار)، وهذا لا يكفي للوقود أو للعمال، لكن هناك جهات خير تساعدنا في تأمين بعض الوقود للماكينات".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشار إلى أنه "بسبب إغلاق المعابر لم يتبق عند الناس طعام، وهناك من يجلب لي مواد غير صالحة للأكل، (مسوس أو طعام للدواب)، لكني مضطر لطحنها، لأنهم لا يملكون بديل آخر، فالجوع تفشى بين المواطنين".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "هذا الطعام لا يعوض الدقيق، لكنه يساعد في تحمل هذه الظروف الصعبة، خاصة عند الأطفال الجائعين"، ويستدرك: "حتى هذه البقوليات بدأت بالنفاد، فكان يصطف أمام المطحنة يوميا قرابة 900 مواطن، والعدد بدأ يتناقص، واليوم لا يوجد سوى 300، وهذا يعني أنَ البقوليات وجميع بدائل الدقيق الموجودة عند المواطنين قد نفدت بالكامل".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وينتظر المواطنون بوجوه شاحبة، ساعات طويلة حتى يتمكنوا من طحن بقوليات جلبوها معهم من أماكن مختلفة، ويحملون أكياسا صغيرة، لطحن ما لديهم من حبوب على أمل الحصول على طعام يسد جوعهم.
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
المواطن محمد البشيتي، الذي ينتظر دوره في طحن بعض البقوليات، وهي آخر كمية متوفرة لديه، يقول لـ "سبوتنيك": "منذ 3 أيام أنتظر دوري لطحن ما تبقى لدي من العدس والأرز والمعكرونة والفاصولياء والحمص، واليوم لا أعلم إذا كان سيحالفني الحظ ويصلني الدور أم أرجع بدون طعام مطحون يسد جوع أطفالي".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع: "لم يبق عندي بقوليات، هذه معاناة نعيشها كل يوم، لا يوجد دقيق ولا طعام، وأنا هنا لأن عائلتي تموت من الجوع، فلم أكن أتخيل أن تصل بنا الظروف إلى هذا الحال، نحن نموت حتى من دون قصف، يجب إيقاف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
منذ الساعة السادسة صباحا، ينتظر الشاب شادي أبو العلا دوره، وقد جلب معه بعض البقوليات، بعدما نفد الطعام من بيته، ويقول شادي لـ"سبوتنيك": "مضى على وقوفي أمام المطحنة 6 ساعات ولا أعرف متى سيحين دوري.. معي عدس وحمص وأرز، ومضطر مثل بقية الناس، لطحنها كبديل عن الطحين، لمواجهة نفاد الدقيق من القطاع، وعلينا توفير الخبز لأطفالنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواجه قطاع غزة خطر المجاعة، فيما 22 في المئة من سكانه مهددون بأن يعانوا من وضع كارثي، بعد 19 شهرا من الحرب وأكثر من شهرين من المنع التام لدخول المساعدات، وفق تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في القطاع نتيجة نقص الغذاء وشح المياه، وتدهور أوضاع المنظومة الصحية".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي 3 مايو/أيار الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن "عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية بلغ 57 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكدت منظمة "أوكسفام" الدولية أن "المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها"، محذرة من أن "الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا، فتحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يشكل خطرا مباشرا على المدنيين، ويزيد من تفاقم الفوضى والمعاناة في مختلف أنحاء القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت أغلقت إسرائيل في 2 اَذار/ مارس الماضي، معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
© Sputnik . Ajwad Jradatطحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 52,862 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,648 آخرين.