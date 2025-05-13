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https://sarabic.ae/20250513/ماكرون-ما-تقوم-به-حكومة-نتنياهو-في-غزة-غير-مقبول-ومخز-1100505512.html
ماكرون: ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة "غير مقبول ومخز"
ماكرون: ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة "غير مقبول ومخز"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بـ"المخجل". 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T20:38+0000
2025-05-13T20:38+0000
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وقال ماكرون، إن "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول ومخز"، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها.وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الضغط على إسرائيل، مؤكدا أنه "من المعقول الحديث عن إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها والاتحاد الأوروبي".ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، يوم الاثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقالت المنظمة الدولية، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أآذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250512/تقرير-غزة-تواجه-وضعا-حرجا-يهدد-22-من-سكانها-بالموت-جوعا-1100444625.html
https://sarabic.ae/20250512/-نتنياهو-المفاوضات-مع-حماس-ستجرى-فقط-تحت-النار-1100442845.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , حركة حماس, إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , حركة حماس, إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

ماكرون: ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة "غير مقبول ومخز"

20:38 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بـ"المخجل".
وقال ماكرون، إن "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول ومخز"، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الضغط على إسرائيل، مؤكدا أنه "من المعقول الحديث عن إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها والاتحاد الأوروبي".
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ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، يوم الاثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".
وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".
ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
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وقالت المنظمة الدولية، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أآذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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