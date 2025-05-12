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https://sarabic.ae/20250512/تقرير-غزة-تواجه-وضعا-حرجا-يهدد-22-من-سكانها-بالموت-جوعا-1100444625.html
تقرير: غزة تواجه وضعا حرجا يهدد 22% من سكانها بالموت جوعا
تقرير: غزة تواجه وضعا حرجا يهدد 22% من سكانها بالموت جوعا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن قطاع غزة يواجه مستوى "حرجًا" من خطر المجاعة، حيث يهدد 22% من سكانه بالوقوع في وضع "كارثي"، وذلك بعد مرور... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T14:40+0000
2025-05-12T14:40+0000
العالم العربي
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قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن التقرير، الذي نشر اليوم الاثنين، تحذيره من أن جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص سيكونون بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، في وضع أزمة أو ما هو أسوأ على صعيد انعدام الأمن الغذائي، بينما سيواجه 470 ألفًا منهم، أي ما يعادل 22%، وضعًا "كارثيًا".وأشار التقرير إلى أن ما يقارب نصف مليون فلسطيني يعانون بالفعل من مستويات "كارثية" من الجوع، مما يعني أنهم معرضون لخطر الموت جوعًا، في حين يعاني مليون شخص آخر من مستويات جوع "طارئة"، كما خلصت نتائج التصنيف إلى أن المجاعة التامة تعد السيناريو الأكثر ترجيحًا إذا لم تتغير الظروف الراهنة.يذكر أن إسرائيل فرضت حظرًا شاملاً على دخول المواد الغذائية، ومستلزمات الإيواء، والأدوية، والسلع الأساسية الأخرى إلى القطاع الفلسطيني خلال الأسابيع العشرة الماضية، وذلك بالتزامن مع استمرارها في شن غارات جوية وعمليات برية مكثفة.من جهة أخرى، لم يبد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي رد فعل أو تعليق على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عند استفسار وسائل الإعلام عنه.أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة ضد الشعب الفلسطيني.ودعا مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، "المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة"، مؤكدا العمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، منذ أيام، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250512/مصر-وقطر-تؤكدان-أن-الإفراج-عن-الأسير-عيدان-يعطي-دفعة-لجهود-إنهاء-الحرب-في-غزة-1100441820.html
https://sarabic.ae/20250511/الخارجية-المصرية-هناك-حاجة-ماسة-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1100413446.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تقرير: غزة تواجه وضعا حرجا يهدد 22% من سكانها بالموت جوعا

14:40 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالمجاعة في قطاع غزة
المجاعة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أفاد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن قطاع غزة يواجه مستوى "حرجًا" من خطر المجاعة، حيث يهدد 22% من سكانه بالوقوع في وضع "كارثي"، وذلك بعد مرور 19 شهرًا من الحرب وأكثر من شهرين على المنع التام لدخول المساعدات الإنسانية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن التقرير، الذي نشر اليوم الاثنين، تحذيره من أن جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص سيكونون بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، في وضع أزمة أو ما هو أسوأ على صعيد انعدام الأمن الغذائي، بينما سيواجه 470 ألفًا منهم، أي ما يعادل 22%، وضعًا "كارثيًا".
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب نصف مليون فلسطيني يعانون بالفعل من مستويات "كارثية" من الجوع، مما يعني أنهم معرضون لخطر الموت جوعًا، في حين يعاني مليون شخص آخر من مستويات جوع "طارئة"، كما خلصت نتائج التصنيف إلى أن المجاعة التامة تعد السيناريو الأكثر ترجيحًا إذا لم تتغير الظروف الراهنة.
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يذكر أن إسرائيل فرضت حظرًا شاملاً على دخول المواد الغذائية، ومستلزمات الإيواء، والأدوية، والسلع الأساسية الأخرى إلى القطاع الفلسطيني خلال الأسابيع العشرة الماضية، وذلك بالتزامن مع استمرارها في شن غارات جوية وعمليات برية مكثفة.
من جهة أخرى، لم يبد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي رد فعل أو تعليق على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عند استفسار وسائل الإعلام عنه.
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، "المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة"، مؤكدا العمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.
ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، منذ أيام، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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