https://sarabic.ae/20250512/تقرير-غزة-تواجه-وضعا-حرجا-يهدد-22-من-سكانها-بالموت-جوعا-1100444625.html

تقرير: غزة تواجه وضعا حرجا يهدد 22% من سكانها بالموت جوعا

تقرير: غزة تواجه وضعا حرجا يهدد 22% من سكانها بالموت جوعا

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن قطاع غزة يواجه مستوى "حرجًا" من خطر المجاعة، حيث يهدد 22% من سكانه بالوقوع في وضع "كارثي"، وذلك بعد مرور... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T14:40+0000

2025-05-12T14:40+0000

2025-05-12T14:40+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن التقرير، الذي نشر اليوم الاثنين، تحذيره من أن جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص سيكونون بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، في وضع أزمة أو ما هو أسوأ على صعيد انعدام الأمن الغذائي، بينما سيواجه 470 ألفًا منهم، أي ما يعادل 22%، وضعًا "كارثيًا".وأشار التقرير إلى أن ما يقارب نصف مليون فلسطيني يعانون بالفعل من مستويات "كارثية" من الجوع، مما يعني أنهم معرضون لخطر الموت جوعًا، في حين يعاني مليون شخص آخر من مستويات جوع "طارئة"، كما خلصت نتائج التصنيف إلى أن المجاعة التامة تعد السيناريو الأكثر ترجيحًا إذا لم تتغير الظروف الراهنة.يذكر أن إسرائيل فرضت حظرًا شاملاً على دخول المواد الغذائية، ومستلزمات الإيواء، والأدوية، والسلع الأساسية الأخرى إلى القطاع الفلسطيني خلال الأسابيع العشرة الماضية، وذلك بالتزامن مع استمرارها في شن غارات جوية وعمليات برية مكثفة.من جهة أخرى، لم يبد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي رد فعل أو تعليق على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عند استفسار وسائل الإعلام عنه.أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة ضد الشعب الفلسطيني.ودعا مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، "المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة"، مؤكدا العمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، منذ أيام، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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