https://sarabic.ae/20250512/-نتنياهو-المفاوضات-مع-حماس-ستجرى-فقط-تحت-النار-1100442845.html

‏ نتنياهو: المفاوضات مع "حماس" ستجرى فقط تحت النار

‏ نتنياهو: المفاوضات مع "حماس" ستجرى فقط تحت النار

سبوتنيك عربي

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المساعدة في تأمين إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T13:58+0000

2025-05-12T13:58+0000

2025-05-12T13:58+0000

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وقال ‏ نتنياهو إن "المفاوضات مع حماس ستجرى فقط تحت النار"، موجهًا بإرسال وفد إلى الدوحة غدا الثلاثاء للتفاوض على خطة لإطلاق سراح الرهائن قدمها المبعوث الأمريكي ويتكوف.وأعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إفراج حركة حماس الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كان خطوة اتُخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وجهود الوسطاء لوضع حد لحرب غزة.وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الوحشي".ويوم أمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل بنية حركة حماس الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "المفاوضات ستجرى تحت النار، مع التزام كامل بتحقيق جميع أهداف الحرب".وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن إسرائيل غير مطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق "حماس" سراح عيدان ألكسندر، ولكن توقفا مؤقتا للقتال.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250512/مصر-وقطر-تؤكدان-أن-الإفراج-عن-الأسير-عيدان-يعطي-دفعة-لجهود-إنهاء-الحرب-في-غزة-1100441820.html

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يقول-إن-الإفراج-عن-عيدان-ألكسندر-خطوة-اتخذت-بحسن-نية-تجاه-أمريكا-لوضع-حد-لحرب-غزة-1100414675.html

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