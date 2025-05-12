https://sarabic.ae/20250512/حماس-تعلن-موعد-إطلاق-سراح-الجندي-الإسرائيلي-الأمريكي-عيدان-ألكسندر-1100426883.html

"حماس" تعلن موعد إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر

"حماس" تعلن موعد إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر

سبوتنيك عربي

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T08:27+0000

2025-05-12T08:27+0000

2025-05-12T08:27+0000

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وجاء في بيان صادر عن "كتائب القسام"، صباح اليوم، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كتائب الشهيد عز الدين القسام، قررت الإفراج عن الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر، وذلك اليوم الاثنين".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إفراج حركة حماس الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كان خطوة اتُخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وجهود الوسطاء لوضع حد لحرب غزة.وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الوحشي".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت حركة حماس، أنها بصدد الإفراج عن الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية، خلال الأيام الماضية.من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت إسرائيل بنية حركة حماس الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "المفاوضات ستُجرى تحت النار، مع التزام كامل بتحقيق جميع أهداف الحرب".وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن إسرائيل غير مطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق "حماس" سراح عيدان ألكسندر، ولكن توقفا مؤقتا للقتال.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250511/الخارجية-المصرية-هناك-حاجة-ماسة-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1100413446.html

https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-ستستمر-المفاوضات-مع-حماس-في-ظل-إطلاق-النار-1100417443.html

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