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إسرائيل تتهم ماكرون بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"
إسرائيل تتهم ماكرون بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"
سبوتنيك عربي
اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"، بعد أن دعا الدول الأوروبية إلى تشديد موقفها من إسرائيل إذا... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T13:22+0000
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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مدافعة عن جهودها للسماح بدخول المساعدات: "لا يوجد حصار إنساني، هذه كذبة صارخة".وأكدت الوزارة أن "إسرائيل تسهّل حاليا دخول المساعدات إلى غزة من خلال جهدين متوازيين: في الجهد الأول، دخلت ما يقرب من 900 شاحنة مساعدات إلى غزة من إسرائيل خلال الأسبوع الحالي، بينما لا تزال مئات من هذه الشاحنات تنتظر الأمم المتحدة لجمعها وتوزيعها في غزة".وتابعت: "في الجهد الثاني، وزّع صندوق غزة الإنساني، الذي بدأ عمله هذا الأسبوع، 2 مليون وجبة وعشرات الآلاف من طرود المساعدات".وأضافت الخارجية الإسرائيلية: "هذه المساعدة المباشرة لسكان غزة - متجاوزة "حماس" - تغيّر الوضع على الأرض بالفعل، ولديها القدرة على إلحاق ضرر جسيم بالإرهابيين وتقصير أمد الحرب".يأتي بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد أن صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن على الدول الأوروبية "تشديد موقفها الجماعي" ضد إسرائيل، ما لم تستجب بشكل مناسب للوضع الإنساني في غزة. ومع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تفاقم أزمة الجوع في غزة، أكد ماكرون على ضرورة اتخاذ إجراء "في الساعات والأيام القليلة القادمة"، كما أكد أن الاعتراف بدولة فلسطينية مشروطة "ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضا". وأضاف ماكرون خلال زيارة لسنغافورة: "إذا لم يكن هناك رد يتماشى مع الوضع الإنساني في غزة خلال الساعات والأيام القادمة.. فسيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي". وقال الرئيس الفرنسي قبل ساعات من إلقائه كلمة في قمة دفاعية في سنغافورة: "هذا يعني التخلي عن افتراض احترام حقوق الإنسان، وفرض عقوبات على إسرائيل". كما قال ماكرون من العاصمة الإندونيسية، إن باريس تأمل في "إطلاق حركة اعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة"، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وحماية نفسها". ولا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة مترديا، على الرغم من بدء تدفق المساعدات تدريجيا إلى القطاع بعد حصار إسرائيلي دام أكثر من شهرين، وقال خبراء في الأمن الغذائي إن المجاعة تلوح في الأفق لواحد من كل خمسة أشخاص. كما كثفت إسرائيل هجومها العسكري فيما وصفته بأنه محاولة متجددة للقضاء على "حماس"، التي أشعل هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الحرب.
https://sarabic.ae/20250530/كاتس-الاستيطان-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-رسالة-إلى-ماكرون-وأصدقائه-1101135200.html
https://sarabic.ae/20250514/نتنياهو-يفتح-النار-على-ماكرون-اختار-الوقوف-إلى-جانب-تنظيم-إرهابي-قاتل-1100532550.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تتهم ماكرون بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"

13:22 GMT 30.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"، بعد أن دعا الدول الأوروبية إلى تشديد موقفها من إسرائيل إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مدافعة عن جهودها للسماح بدخول المساعدات: "لا يوجد حصار إنساني، هذه كذبة صارخة".
وأكدت الوزارة أن "إسرائيل تسهّل حاليا دخول المساعدات إلى غزة من خلال جهدين متوازيين: في الجهد الأول، دخلت ما يقرب من 900 شاحنة مساعدات إلى غزة من إسرائيل خلال الأسبوع الحالي، بينما لا تزال مئات من هذه الشاحنات تنتظر الأمم المتحدة لجمعها وتوزيعها في غزة".
وتابعت: "في الجهد الثاني، وزّع صندوق غزة الإنساني، الذي بدأ عمله هذا الأسبوع، 2 مليون وجبة وعشرات الآلاف من طرود المساعدات".
وأضافت الخارجية الإسرائيلية: "هذه المساعدة المباشرة لسكان غزة - متجاوزة "حماس" - تغيّر الوضع على الأرض بالفعل، ولديها القدرة على إلحاق ضرر جسيم بالإرهابيين وتقصير أمد الحرب".

وواصلت: "لكن بدلا من الضغط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم بدولة فلسطينية، لا شك أن العيد الوطني لفرنسا سيكون في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وإسرائيل - التي تتعرض لهجمات على جبهات متعددة في محاولة لتدميرها - هي ما يسعى ماكرون لفرض عقوبات عليها".

يأتي بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد أن صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن على الدول الأوروبية "تشديد موقفها الجماعي" ضد إسرائيل، ما لم تستجب بشكل مناسب للوضع الإنساني في غزة.
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ومع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تفاقم أزمة الجوع في غزة، أكد ماكرون على ضرورة اتخاذ إجراء "في الساعات والأيام القليلة القادمة"، كما أكد أن الاعتراف بدولة فلسطينية مشروطة "ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضا".
وأضاف ماكرون خلال زيارة لسنغافورة: "إذا لم يكن هناك رد يتماشى مع الوضع الإنساني في غزة خلال الساعات والأيام القادمة.. فسيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي".
وقال الرئيس الفرنسي قبل ساعات من إلقائه كلمة في قمة دفاعية في سنغافورة: "هذا يعني التخلي عن افتراض احترام حقوق الإنسان، وفرض عقوبات على إسرائيل".
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كما قال ماكرون من العاصمة الإندونيسية، إن باريس تأمل في "إطلاق حركة اعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة"، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وحماية نفسها".
ولا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة مترديا، على الرغم من بدء تدفق المساعدات تدريجيا إلى القطاع بعد حصار إسرائيلي دام أكثر من شهرين، وقال خبراء في الأمن الغذائي إن المجاعة تلوح في الأفق لواحد من كل خمسة أشخاص.
كما كثفت إسرائيل هجومها العسكري فيما وصفته بأنه محاولة متجددة للقضاء على "حماس"، التي أشعل هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الحرب.
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