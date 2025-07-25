مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/مصر-تقدر-الخطوة-ترحيب-عربي-بإعلان-فرنسا-اعتزامها-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103025380.html
مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T12:07+0000
2025-07-25T12:07+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/14/1015331412_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_155d63b359a7119889ba17a42815164c.jpg
ونشرت الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، بيانا أعربت فيه عن تقديرها لهذه الخطوة الفارقة لكونها ستدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ودعا بيان الخارجية المصرية كافة الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار إلى الاحتذاء به، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك تأكيدا لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.كما رحبت السعودية بالخطوة نفسها، ورأت أن هذا القرار التاريخي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مجددة دعوتها "لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".ومن جانبها، رحبت الخارجية الأردنية أيضا بإعلان ماكرون، وقالت في بيان إن المملكة الأردنية "تثمن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني".كما أعربت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" عن ترحيبهما بإعلان الرئيس ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل.وقال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن هذا الموقف "يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".وأوضحت "حماس" أن قرار ماكرون يعد "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم"، معتبرة إياه بمثابة "تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية"، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال، معتبرة أن "مثل هذه الخطوات الدولية تمثل ضغطا سياسيا وأخلاقيا على الاحتلال".ومن جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة في بيان أصدره الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، ذلك خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، وتجسد امتدادا لمواقف وجهود فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.وأكد طه، أن "هذا الإعلان يعزز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على الساحة الدولية"، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى المبادرة بذلك، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.كما رحّبت رابطة العالم الإسلامي بالإعلان نفسه، حيث أشاد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، بالقرار المهمّ للرئيس الفرنسي، الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.وعلى النقيض، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.وقال نتنياهو: "خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد كما حدث في غزة والدولة الفلسطينية ستكون منصة لإبادة إسرائيل لا للعيش بسلام بجانبها".فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل ،إنه ينبغى على إسرائيل الرد على قرار فرنسا بضم الضفة الغربية رسميا، وانضم إليه العديد من وزراء الحكومة الآخرين فى دعوته.ومساء أمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، موضحا أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".وفي 18 تموز/ يوليو العام الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية الأصوات؛ 68 من أصل 120، على إعلان ضد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية.واستأنفت إسرائيل القصف المدمّر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثّر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250724/ماكرون-يعلن-أن-فرنسا-ستعترف-بدولة-فلسطين-1103006812.html
https://sarabic.ae/20250725/بعد-نتنياهو-لابيد-مهاجما-ماكرون-بشأن-الدولة-الفلسطينية-خطأ-أخلاقي-وضرر-سياسي-1103024069.html
https://sarabic.ae/20250725/الولايات-المتحدة-ترفض-بشدة-خطة-ماكرون-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103009775.html
https://sarabic.ae/20250725/دخول-161-شاحنة-مساعدات-غزة-منذ-أمس-الخميس-فيديو-1103023852.html
مصر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/14/1015331412_202:0:3714:2634_1920x0_80_0_0_d4d59a911c6998cdf490186a42d8b8aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة
مصر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة

مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

12:07 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Joi
تابعنا عبر
رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ونشرت الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، بيانا أعربت فيه عن تقديرها لهذه الخطوة الفارقة لكونها ستدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أمس, 19:32 GMT
ودعا بيان الخارجية المصرية كافة الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار إلى الاحتذاء به، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك تأكيدا لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.
وشدد البيان على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
كما رحبت السعودية بالخطوة نفسها، ورأت أن هذا القرار التاريخي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مجددة دعوتها "لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
ومن جانبها، رحبت الخارجية الأردنية أيضا بإعلان ماكرون، وقالت في بيان إن المملكة الأردنية "تثمن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني".
كما أعربت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" عن ترحيبهما بإعلان الرئيس ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
‏بعد نتنياهو.. لابيد مهاجما ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية: خطأ أخلاقي وضرر سياسي
11:09 GMT
وقال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن هذا الموقف "يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
وأوضحت "حماس" أن قرار ماكرون يعد "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم"، معتبرة إياه بمثابة "تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية"، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال، معتبرة أن "مثل هذه الخطوات الدولية تمثل ضغطا سياسيا وأخلاقيا على الاحتلال".
ومن جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة في بيان أصدره الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، ذلك خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، وتجسد امتدادا لمواقف وجهود فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد طه، أن "هذا الإعلان يعزز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على الساحة الدولية"، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى المبادرة بذلك، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
كما رحّبت رابطة العالم الإسلامي بالإعلان نفسه، حيث أشاد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، بالقرار المهمّ للرئيس الفرنسي، الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
01:35 GMT
وعلى النقيض، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال نتنياهو: "خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد كما حدث في غزة والدولة الفلسطينية ستكون منصة لإبادة إسرائيل لا للعيش بسلام بجانبها".
فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل ،إنه ينبغى على إسرائيل الرد على قرار فرنسا بضم الضفة الغربية رسميا، وانضم إليه العديد من وزراء الحكومة الآخرين فى دعوته.
ومساء أمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، موضحا أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
دخول 161 شاحنة مساعدات غزة منذ أمس الخميس... فيديو
11:07 GMT
وفي 18 تموز/ يوليو العام الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية الأصوات؛ 68 من أصل 120، على إعلان ضد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمّر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثّر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала