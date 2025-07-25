https://sarabic.ae/20250725/مصر-تقدر-الخطوة-ترحيب-عربي-بإعلان-فرنسا-اعتزامها-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103025380.html

مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T12:07+0000

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ونشرت الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، بيانا أعربت فيه عن تقديرها لهذه الخطوة الفارقة لكونها ستدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ودعا بيان الخارجية المصرية كافة الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار إلى الاحتذاء به، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك تأكيدا لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.كما رحبت السعودية بالخطوة نفسها، ورأت أن هذا القرار التاريخي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مجددة دعوتها "لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".ومن جانبها، رحبت الخارجية الأردنية أيضا بإعلان ماكرون، وقالت في بيان إن المملكة الأردنية "تثمن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني".كما أعربت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" عن ترحيبهما بإعلان الرئيس ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل.وقال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن هذا الموقف "يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".وأوضحت "حماس" أن قرار ماكرون يعد "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم"، معتبرة إياه بمثابة "تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية"، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال، معتبرة أن "مثل هذه الخطوات الدولية تمثل ضغطا سياسيا وأخلاقيا على الاحتلال".ومن جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة في بيان أصدره الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، ذلك خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، وتجسد امتدادا لمواقف وجهود فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.وأكد طه، أن "هذا الإعلان يعزز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على الساحة الدولية"، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى المبادرة بذلك، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.كما رحّبت رابطة العالم الإسلامي بالإعلان نفسه، حيث أشاد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، بالقرار المهمّ للرئيس الفرنسي، الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.وعلى النقيض، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.وقال نتنياهو: "خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد كما حدث في غزة والدولة الفلسطينية ستكون منصة لإبادة إسرائيل لا للعيش بسلام بجانبها".فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل ،إنه ينبغى على إسرائيل الرد على قرار فرنسا بضم الضفة الغربية رسميا، وانضم إليه العديد من وزراء الحكومة الآخرين فى دعوته.ومساء أمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، موضحا أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".وفي 18 تموز/ يوليو العام الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية الأصوات؛ 68 من أصل 120، على إعلان ضد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية.واستأنفت إسرائيل القصف المدمّر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثّر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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