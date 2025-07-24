https://sarabic.ae/20250724/حماس-نستغرب-تصريحات-ويتكوف-ونؤكد-حرصنا-على-استكمال-المفاوضات-1103008735.html

حماس: نستغرب تصريحات ويتكوف ونؤكد حرصنا على استكمال المفاوضات

حماس: نستغرب تصريحات ويتكوف ونؤكد حرصنا على استكمال المفاوضات

سبوتنيك عربي

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن استغرابها من تصريحات المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أشارت إلى عدم رغبة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T21:59+0000

2025-07-24T21:59+0000

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وقالت الحركة في بيان لها: "نستغرب تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، السلبية تجاه موقف الحركة، في وقتٍ عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصّل إلى اتفاق شامل".وأضافت: "تؤكّد الحركة حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، مؤكدةً أنها " تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكلّ مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة".وأعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الخميس، قراره سحب فريق التفاوض الأمريكي من الدوحة، وذلك بعد تلقي "الرد الأخير من حركة حماس"، الذي وصفه بأنه يُظهر"عدم رغبة واضحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة"، على حد قوله.وقال ويتكوف، في بيان صحفي:وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات بديلة" لضمان عودة الرهائن المحتجزين في غزة، وتحقيق استقرار أكبر للمدنيين هناك. كما وجّه انتقادا لاذعا لـ"حماس"، قائلا: "من المخزي أن تتصرف "حماس" بهذه الأنانية، نحن مصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم".وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي مطّلع، قوله إن المفاوضات "لم تنهار، لكنها تواجه عقبات"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل السعي نحو "إعادة جميع الرهائن".وأضاف المصدر: "وصل رد "حماس" اليوم فقط بخصوص ملف السجناء الفلسطينيين، وهو لا يسمح بالتقدم في الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول "ضمانات إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق".من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه "في ضوء الرد الذي قدمته حركة حماس، صباح اليوم، تقرر إعادة فريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مزيد من المشاورات في إسرائيل".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو، بيانا قال فيه: "نقدّر جهود الوسيطتين قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأمريكي ويتكوف (ستيف)، لتحقيق إنجاز في المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات في الدوحة، بأن "رد "حماس" شهد تحسنًا، لكنه ليس كافيًا".

https://sarabic.ae/20250724/ويتكوف-رد-حماس-غير-مشجع-ويظهر-عدم-جديتهم-في-وقف-إطلاق-النار-1103004087.html

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