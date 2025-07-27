https://sarabic.ae/20250727/الأمم-المتحدة-الهدنة-المؤقتة-لا-تكفي-لوقف-الكارثة-الإنسانية-المتفاقمة-في-غزة-1103095899.html

الأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة لا تكفي لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

الأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة لا تكفي لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

سبوتنيك عربي

رحبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بإعلان إسرائيل عن هدنات إنسانية في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، لتسهيل إيصال المساعدات الطارئة إلى القطاع المحاصر. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T20:50+0000

2025-07-27T20:50+0000

2025-07-27T20:50+0000

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وبحسب مسؤولي المنظمة الدولية وعمال الإغاثة، لا تكفي هذه الخطوة لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث يعاني ملايين الفلسطينيين من الجوع الحاد و"الأطفال يموتون أمام أعيننا"، بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة.وبدورها، اعتبرت منظمة "يونيسف" أن الهدنات "فرصة لعكس مسار الكارثة وإنقاذ الأرواح".ومنذ انهيار الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في مارس/آذار الماضي، يعيش أطفال غزة في ظروف مروعة، محرومين من الغذاء والمياه النظيفة والدواء. ووفقا لـ"يونيسف"، يعاني جميع سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث لم يتناول ثلث السكان طعاما لأيام، ويشكل الأطفال 80% من وفيات التجويع المسجلة. ورغم استمرار "يونيسف" في تقديم المساعدات، شددت المنظمة على ضرورة إنشاء ممرات إنسانية إضافية لتسهيل حركة قوافل الإغاثة والشاحنات التجارية. من جانبه، رحب برنامج الأغذية العالمي بقرار إسرائيل فتح ممرات مخصصة للمساعدات، محذرا من أن الجوع في غزة وصل إلى "مستويات كارثية".ومع مواجهة نحو 500 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة، أكد البرنامج أن الهدنات قد تشكل "خطًا حيويًا" إذا تم تعزيزها وتوسيعها.ورغم إيصال 350 شاحنة مساعدات الأسبوع الماضي، يواجه عمّال الإغاثة مخاطر جمة وعقبات لوجستية.وأشار البرنامج إلى أن لديه مخزونًا غذائيا يكفي لإطعام 2.1 مليون نسمة لثلاثة أشهر، لكن "حجم الحاجة يفوق بكثير الجهود الحالية" بدون وقف إطلاق نار ووصول مستمر. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

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https://sarabic.ae/20250727/المستشار-الألماني-يطالب-نتنياهو-بتسهيل-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سكان-غزة-1103090297.html

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