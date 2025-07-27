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الأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة لا تكفي لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة
الأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة لا تكفي لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة
سبوتنيك عربي
رحبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بإعلان إسرائيل عن هدنات إنسانية في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، لتسهيل إيصال المساعدات الطارئة إلى القطاع المحاصر. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T20:50+0000
2025-07-27T20:50+0000
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وبحسب مسؤولي المنظمة الدولية وعمال الإغاثة، لا تكفي هذه الخطوة لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث يعاني ملايين الفلسطينيين من الجوع الحاد و"الأطفال يموتون أمام أعيننا"، بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة.وبدورها، اعتبرت منظمة "يونيسف" أن الهدنات "فرصة لعكس مسار الكارثة وإنقاذ الأرواح".ومنذ انهيار الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في مارس/آذار الماضي، يعيش أطفال غزة في ظروف مروعة، محرومين من الغذاء والمياه النظيفة والدواء. ووفقا لـ"يونيسف"، يعاني جميع سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث لم يتناول ثلث السكان طعاما لأيام، ويشكل الأطفال 80% من وفيات التجويع المسجلة. ورغم استمرار "يونيسف" في تقديم المساعدات، شددت المنظمة على ضرورة إنشاء ممرات إنسانية إضافية لتسهيل حركة قوافل الإغاثة والشاحنات التجارية. من جانبه، رحب برنامج الأغذية العالمي بقرار إسرائيل فتح ممرات مخصصة للمساعدات، محذرا من أن الجوع في غزة وصل إلى "مستويات كارثية".ومع مواجهة نحو 500 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة، أكد البرنامج أن الهدنات قد تشكل "خطًا حيويًا" إذا تم تعزيزها وتوسيعها.ورغم إيصال 350 شاحنة مساعدات الأسبوع الماضي، يواجه عمّال الإغاثة مخاطر جمة وعقبات لوجستية.وأشار البرنامج إلى أن لديه مخزونًا غذائيا يكفي لإطعام 2.1 مليون نسمة لثلاثة أشهر، لكن "حجم الحاجة يفوق بكثير الجهود الحالية" بدون وقف إطلاق نار ووصول مستمر. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html
https://sarabic.ae/20250727/المستشار-الألماني-يطالب-نتنياهو-بتسهيل-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سكان-غزة-1103090297.html
https://sarabic.ae/20250727/أستراليا-إسرائيل-تنتهك-القانون-الدولي-بحجب-المساعدات-عن-غزة-1103085945.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي

الأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة لا تكفي لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

20:50 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يفتك بأطفال غزة
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
رحبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بإعلان إسرائيل عن هدنات إنسانية في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، لتسهيل إيصال المساعدات الطارئة إلى القطاع المحاصر.
وبحسب مسؤولي المنظمة الدولية وعمال الإغاثة، لا تكفي هذه الخطوة لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث يعاني ملايين الفلسطينيين من الجوع الحاد و"الأطفال يموتون أمام أعيننا"، بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة.

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، عبر منصة "إكس": "نرحب بالهدنات الإنسانية لتمكين وصول مساعداتنا. فرقنا على الأرض ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد من الجياع خلال هذه الفترة".

وبدورها، اعتبرت منظمة "يونيسف" أن الهدنات "فرصة لعكس مسار الكارثة وإنقاذ الأرواح".
ومنذ انهيار الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في مارس/آذار الماضي، يعيش أطفال غزة في ظروف مروعة، محرومين من الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
ووفقا لـ"يونيسف"، يعاني جميع سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث لم يتناول ثلث السكان طعاما لأيام، ويشكل الأطفال 80% من وفيات التجويع المسجلة.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
"حماس": لا معنى لاستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار "الحصار والتجويع" لسكان غزة
19:50 GMT
ورغم استمرار "يونيسف" في تقديم المساعدات، شددت المنظمة على ضرورة إنشاء ممرات إنسانية إضافية لتسهيل حركة قوافل الإغاثة والشاحنات التجارية.
وقالت: "يمكننا فعل المزيد إذا توفرت ممرات آمنة".
من جانبه، رحب برنامج الأغذية العالمي بقرار إسرائيل فتح ممرات مخصصة للمساعدات، محذرا من أن الجوع في غزة وصل إلى "مستويات كارثية".
ومع مواجهة نحو 500 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة، أكد البرنامج أن الهدنات قد تشكل "خطًا حيويًا" إذا تم تعزيزها وتوسيعها.
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
المستشار الألماني يطالب نتنياهو بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة
15:58 GMT
ورغم إيصال 350 شاحنة مساعدات الأسبوع الماضي، يواجه عمّال الإغاثة مخاطر جمة وعقبات لوجستية.
وأشار البرنامج إلى أن لديه مخزونًا غذائيا يكفي لإطعام 2.1 مليون نسمة لثلاثة أشهر، لكن "حجم الحاجة يفوق بكثير الجهود الحالية" بدون وقف إطلاق نار ووصول مستمر.

وأكدت الأمم المتحدة أن "وقف إطلاق نار متفق عليه هو السبيل الوحيد للوصول إلى الجميع"، مطالبة بظروف آمنة ومستدامة لتجنب المزيد من الخسائر البشرية في القطاع المحاصر".

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحجب المساعدات عن غزة
14:00 GMT
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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