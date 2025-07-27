https://sarabic.ae/20250727/المستشار-الألماني-يطالب-نتنياهو-بتسهيل-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سكان-غزة-1103090297.html
المستشار الألماني يطالب نتنياهو بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة
المستشار الألماني يطالب نتنياهو بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة
سبوتنيك عربي
دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:58+0000
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وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم الأحد، بأن "المستشار أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وطالب نتنياهو ببذل كل جهد ممكن للتوصل الفوري إلى وقف إطلاق النار"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأكد ميرتس أن الحكومة الألمانية ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على التنسيق مع فرنسا وبريطانيا (المعروفتين معا بـ"الترويكا الأوروبية")، إلى جانب شركاء أوروبيين آخرين، والولايات المتحدة، والدول العربية، لاتخاذ قرار بشأن كيفية المساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار ألمانيا, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار ألمانيا, أخبار إسرائيل اليوم
المستشار الألماني يطالب نتنياهو بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة
15:58 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 16:05 GMT 27.07.2025)
دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم الأحد، بأن "المستشار أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وطالب نتنياهو ببذل كل جهد ممكن للتوصل الفوري إلى وقف إطلاق النار
"،
وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضاف المتحدث أن ميرتس حث نتنياهو على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة، مشيرًا إلى أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية يجب أن تترجم إلى خطوات ملموسة وسريعة".
وأكد ميرتس أن الحكومة الألمانية ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على التنسيق مع فرنسا وبريطانيا (المعروفتين معا بـ"الترويكا الأوروبية")، إلى جانب شركاء أوروبيين آخرين، والولايات المتحدة، والدول العربية، لاتخاذ قرار بشأن كيفية المساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية
في قطاع غزة.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية
دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.