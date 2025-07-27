https://sarabic.ae/20250727/أستراليا-إسرائيل-تنتهك-القانون-الدولي-بحجب-المساعدات-عن-غزة-1103085945.html

أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحجب المساعدات عن غزة

أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحجب المساعدات عن غزة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح من خلال حجب المساعدات عن المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن على... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T14:00+0000

2025-07-27T14:00+0000

2025-07-27T14:00+0000

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

أستراليا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103033115_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_40d98ccf487aa853a0815894600c0d2f.jpg

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، أن القانون الدولي ينص على أنه لا يجوز تحميل الأشخاص الأبرياء مسؤولية الصراعات.وأشار ألبانيز إلى أن بلاده لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريبًا كما أعلنت فرنسا هذا الأسبوع، لكنه أكد أنه منفتح على القيام بهذه الخطوة إذا كانت هناك ضمانات مناسبة بشأن قابلية هذه الدولة للحياة. وأكد أن حل الدولتين سيحتاج إلى ترتيبات بشأن إعادة بناء قطاع غزة والضفة الغربية، كما أنه سيحتاج إلى التوصل لحل بشأن قضية المستوطنات. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

https://sarabic.ae/20250726/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لم-نتلق-مساعدات-وننسق-مع-منظمات-دولية-للحصول-على-أدوية-لقطاع-غزة-1103072368.html

غزة

قطاع غزة

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أستراليا, أخبار العالم الآن, العالم العربي