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عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بإنجاز صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو وصور
عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بإنجاز صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس". 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T18:45+0000
2025-08-02T18:45+0000
حركة حماس
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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن عشرات آلاف الإسرائيليين خرجوا إلى ميدان "هبيما" أو ميدان المختطفين، وسط تل أبيب للتظاهر والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل مع "حماس".وفي سياق متصل، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، على فيديو "كتائب القسام"، الذي يظهر تراجع وزن أسير إسرائيلي.وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إن "رهائننا في غزة يتضورون جوعا ويتعرضون للتعذيب"، مشيرة إلى أنه "نوفير الرعاية الطبية العاجلة والطعام المناسب لهم للرهينة أفيتار، المحنجز لدى حماس".وشدد البيان، على "ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة فورا"، مؤكدة أن "هذه هي المجاعة الحقيقية في القطاع".وبثت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، مقطعاً مصوراً لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة. وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح. وقال: "أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، مضيفاً: "نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب". وتابع: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".وكانت "عز الدين القسام"، نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250802/حماس-تنشر-فيديو-جديد-لمحتجز-إسرائيلي-في-غزة-1103289800.html
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حركة حماس, إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بإنجاز صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو وصور

18:45 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Oren Zivمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبر
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن عشرات آلاف الإسرائيليين خرجوا إلى ميدان "هبيما" أو ميدان المختطفين، وسط تل أبيب للتظاهر والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل مع "حماس".
وفي سياق متصل، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، على فيديو "كتائب القسام"، الذي يظهر تراجع وزن أسير إسرائيلي.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
"حماس" تنشر فيديو جديد لمحتجز إسرائيلي في غزة
05:57 GMT
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إن "رهائننا في غزة يتضورون جوعا ويتعرضون للتعذيب"، مشيرة إلى أنه "نوفير الرعاية الطبية العاجلة والطعام المناسب لهم للرهينة أفيتار، المحنجز لدى حماس".
وشدد البيان، على "ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة فورا"، مؤكدة أن "هذه هي المجاعة الحقيقية في القطاع".
وبثت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، مقطعاً مصوراً لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة. وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح.
وقال: "أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، مضيفاً: "نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب". وتابع: "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".
وكانت "عز الدين القسام"، نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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