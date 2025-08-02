https://sarabic.ae/20250802/حماس-تنشر-فيديو-جديد-لمحتجز-إسرائيلي-في-غزة-1103289800.html

"حماس" تنشر فيديو جديد لمحتجز إسرائيلي في غزة

"حماس" تنشر فيديو جديد لمحتجز إسرائيلي في غزة

سبوتنيك عربي

نشرت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T05:57+0000

2025-08-02T05:57+0000

2025-08-02T05:57+0000

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وحمل الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه الرهينـة وهو في حالة إعياء ونحول داخل ما يبدو أنه نفق تحت الأرض، حيث يتحرك بين الجلوس والمشي.وفي وقت سابق، نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم الخميس الماضي، فيديو لرهينة إسرائيلي آخر احتجز خلال الهجوم نفسه. وتجاوزت مدة المقطع 6 دقائق، وتحدث فيه الرهينة بالعبرية، معرِفا عن نفسه ومطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتحرك للإفراج عنه.وحددت مصادر إعلامية هوية الرهينة على أنه المواطن الإسرائيلي-الألماني، روم براسلافسكي، الذي سبق وأن نشر فصيل مسلح متحالف مع "الجهاد الإسلامي" فيديو له في 16 أبريل/نيسان الماضي.وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الأسبوع الماضي، فقدان الاتصال بالرهينة، مؤكدة في بداية الفيديو الأخير أن المشاهد سُجلت قبل أكثر من أسبوع.وكان مقطع فيديو نشرته وكالة تابعة للأمم المتحدة، قد أظهر إطلاق نار كثيف بالقرب من مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة.ووثق المقطع الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في 30 يوليو/ تموز، لحظات إطلاق النار على مقربة شديدة من عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصول على إمدادات غذائية.يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطر "المجاعة واسعة النطاق" بعد 22 شهرًا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم 7 أكتوبر. ويعتمد القطاع بالكامل على المساعدات الإنسانية، وسط حصار إسرائيلي صارم أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء.

https://sarabic.ae/20250801/ارتفاع-عدد-ضحايا-صحن-الطعام-في-غزة-إلى-1373-1103267777.html

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العالم العربي, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم