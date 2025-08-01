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https://sarabic.ae/20250801/الأمم-المتحدة-تنشر-فيديو-يوثق--إطلاق-نار-على-فلسطينيين-ينتظرون-مساعدات-في-غزة-1103285862.html
"الأمم المتحدة" تنشر فيديو يوثق إطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة
"الأمم المتحدة" تنشر فيديو يوثق إطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة تابعة للأمم المتحدة، إطلاق نار كثيف بالقرب من مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T19:57+0000
2025-08-01T19:57+0000
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ووثق المقطع الذي نشره نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 30 يوليو/ تموز لحظات إطلاق النار على مقربة شديدة من عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصول على إمدادات غذائية.وصرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينيا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 27 مايو/ أيار 2025 أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في قطاع غزة. وأفاد مكتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي، أن 859 شخصا قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة إغاثة غزة، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء، مضيفة أن معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي. كما أشار المكتب إلى أنه خلال يومين فقط - 30 و31 يوليو/تموز - وثّقت التقارير مقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 آخرين على طول مسارات قوافل الإغاثة في شمال غزة، وجنوب خان يونس، وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة في وسط غزة ورفح.وأكد البيان أن إطلاق النار والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر على طول طرق القوافل الغذائية وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/ تموز الماضي عن وقف محدود للعمليات العسكرية لتسهيل الاستجابة الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250801/ماكرون-نفذنا-عملية-إنزال-جوي-للمساعدات-الغذائية-على-قطاع-غزة-1103283420.html
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منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي

"الأمم المتحدة" تنشر فيديو يوثق إطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة

19:57 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يحملون أكياسًا من الطعام والمساعدات الإنسانية في رفح، جنوب قطاع غزة
فلسطينيون يحملون أكياسًا من الطعام والمساعدات الإنسانية في رفح، جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة تابعة للأمم المتحدة، إطلاق نار كثيف بالقرب من مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة.
ووثق المقطع الذي نشره نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 30 يوليو/ تموز لحظات إطلاق النار على مقربة شديدة من عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصول على إمدادات غذائية.
وصرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينيا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 27 مايو/ أيار 2025 أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في قطاع غزة.
وأفاد مكتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي، أن 859 شخصا قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة إغاثة غزة، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء، مضيفة أن معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
ماكرون: نفذنا عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة
18:08 GMT
كما أشار المكتب إلى أنه خلال يومين فقط - 30 و31 يوليو/تموز - وثّقت التقارير مقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 آخرين على طول مسارات قوافل الإغاثة في شمال غزة، وجنوب خان يونس، وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة في وسط غزة ورفح.
وأكد البيان أن إطلاق النار والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر على طول طرق القوافل الغذائية وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/ تموز الماضي عن وقف محدود للعمليات العسكرية لتسهيل الاستجابة الإنسانية.
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