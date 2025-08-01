https://sarabic.ae/20250801/الأمم-المتحدة-تنشر-فيديو-يوثق--إطلاق-نار-على-فلسطينيين-ينتظرون-مساعدات-في-غزة-1103285862.html
"الأمم المتحدة" تنشر فيديو يوثق إطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة
"الأمم المتحدة" تنشر فيديو يوثق إطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة تابعة للأمم المتحدة، إطلاق نار كثيف بالقرب من مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T19:57+0000
2025-08-01T19:57+0000
2025-08-01T19:57+0000
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101733898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27456224713ecfbb13db88bb888ae2bb.jpg
ووثق المقطع الذي نشره نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 30 يوليو/ تموز لحظات إطلاق النار على مقربة شديدة من عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصول على إمدادات غذائية.وصرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينيا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 27 مايو/ أيار 2025 أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في قطاع غزة. وأفاد مكتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي، أن 859 شخصا قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة إغاثة غزة، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء، مضيفة أن معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي. كما أشار المكتب إلى أنه خلال يومين فقط - 30 و31 يوليو/تموز - وثّقت التقارير مقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 آخرين على طول مسارات قوافل الإغاثة في شمال غزة، وجنوب خان يونس، وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة في وسط غزة ورفح.وأكد البيان أن إطلاق النار والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر على طول طرق القوافل الغذائية وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/ تموز الماضي عن وقف محدود للعمليات العسكرية لتسهيل الاستجابة الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250801/ماكرون-نفذنا-عملية-إنزال-جوي-للمساعدات-الغذائية-على-قطاع-غزة-1103283420.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101733898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_810ca48e8806fbb3b1735265894d9ea2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي
"الأمم المتحدة" تنشر فيديو يوثق إطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة تابعة للأمم المتحدة، إطلاق نار كثيف بالقرب من مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة.
ووثق المقطع الذي نشره نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 30 يوليو/ تموز لحظات إطلاق النار على مقربة شديدة من عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصول على إمدادات غذائية.
وصرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينيا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 27 مايو/ أيار 2025 أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في قطاع غزة.
وأفاد مكتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي
، أن 859 شخصا قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة إغاثة غزة، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء، مضيفة أن معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
كما أشار المكتب إلى أنه خلال يومين فقط - 30 و31 يوليو/تموز - وثّقت التقارير مقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 آخرين على طول مسارات قوافل الإغاثة في شمال غزة، وجنوب خان يونس، وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة في وسط غزة ورفح.
وأكد البيان أن إطلاق النار والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر على طول طرق القوافل الغذائية وبالقرب من مواقع مؤسسة إغاثة غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/ تموز الماضي عن وقف محدود للعمليات العسكرية لتسهيل الاستجابة الإنسانية.