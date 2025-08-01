https://sarabic.ae/20250801/ماكرون-نفذنا-عملية-إنزال-جوي-للمساعدات-الغذائية-على-قطاع-غزة-1103283420.html

ماكرون: نفذنا عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة

ماكرون: نفذنا عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده نفذت عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة، داعيًا إسرائيل إلى السماح بالوصول الكامل للمساعدات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T18:08+0000

2025-08-01T18:08+0000

2025-08-01T18:08+0000

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وكتب ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "في مواجهة الأزمة الطارئة، قمنا للتو بعملية إنزال جوي للغذاء فوق غزة. أشكر شركاءنا الأردنيين والإماراتيين والألمان على دعمهم، وكذلك أفراد قواتنا المسلحة على التزامهم".وأضاف: "لكن عمليات الإنزال الجوي ليست كافية. يجب على إسرائيل أن تسمح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للتصدي لخطر المجاعة"وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية. وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية في 3 مناطق بقطاع غزة هي: المواصي ودير البلح ومدينة غزة، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر "لأغراض إنسانية" والسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممرات برية وأيضا عبر إنزالات جوية، وذلك في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة الذي يشهد أزمة جوع متفاقمة.بدوره، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بالتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة، وذلك بعد إعلان إسرائيل فتح "طرقٍ آمنة" لإدخال المساعدات إلى القطاع.وتتواصل منذ 6 أيام عملية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري، متجهة نحو معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.إلا أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن، في 24 تموز/يوليو الماضي، تعثر الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل التي كانت تجري في الدوحة، وقرر سحب الوفد الأميركي من مفاوضات غزة للتشاور، متهماً حركة حماس بعدم الرغبة بالتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع.من جانبها، عبرت حركة "حماس" عن استغرابها من تصريحات ويتكوف تجاه موقف الحركة، مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات، والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 18 أيار/مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنباً لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250801/مستشار-أمني-أمريكي-سابق-استمرار-حرب-غزة-سيحول-أصدقاء-إسرائيل-إلى-منتقدين-1103282674.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى