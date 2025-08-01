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مستشار أمني أمريكي سابق: استمرار حرب غزة سيحول أصدقاء إسرائيل إلى منتقدين
مستشار أمني أمريكي سابق: استمرار حرب غزة سيحول أصدقاء إسرائيل إلى منتقدين
سبوتنيك عربي
انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، القيادة الإسرائيلية بسبب سعيها إلى "حرب بلا نهاية" مدفوعة باعتبارات سياسية ومكاسب عملياتية محدودة،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T17:26+0000
2025-08-01T17:26+0000
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وفي تحليل نُشر اليوم الجمعة بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشار سوليفان إلى أن إسرائيل، رغم تفوقها العسكري وضعف أعدائها، فشلت في تحويل انتصاراتها الميدانية إلى استراتيجية مستدامة تضمن أمن مواطنيها.كما حذر من أن "المذبحة المروعة" والكارثة الإنسانية في غزة تزيد من تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، مما "يضر برخائها وأمنها على المدى البعيد".طالب سوليفان إسرائيل بتعديل أهدافها التفاوضية، وعدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار المؤقت، بل تقديم عرض "فوري وجريء" لإنهاء الحرب بشكل دائم مقابل إعادة جميع الرهائن، سواء الأحياء أو القتلى. وأكد أن استمرار التصريحات الإسرائيلية حول إمكانية استئناف القتال يقوض أي فرص للسلام.كما اقترح تسليم حماس السيطرة الإدارية على غزة إلى سلطة فلسطينية مدعومة إقليميًا، مع مشاركة المجتمع الدولي في إعادة الإعمار، متوقعًا أن تضطر الحركة لقبول هذا السيناريو تحت ضغط دولي مكثف.ردًّا على مخاوف إسرائيلية من بقاء مقاتلي حماس في القطاع، استشهد سوليفان بنموذج جنوب لبنان، حيث حققت إسرائيل أمنها دون القضاء الكامل على حزب الله. وأضاف أنه يمكن تطبيق آلية مراقبة مماثلة على حدود غزة لمنع إعادة التسلح، خاصةً مع سيطرة إسرائيل الأوسع على معابرها مقارنةً بالحدود اللبنانية.حذر المسؤول الأمريكي السابق من أن البديل لإنهاء الحرب هو استمرارها بلا نهاية، مصحوبًا بتكاليف أخلاقية واستراتيجية كارثية، دون تحقيق سوى "أهداف اليمين المتطرف" المتمثلة في تدمير غزة وتفريغها من سكانها، وهو ما وصفه بـ"المشروع الحقير وغير المقبول".أكد سوليفان أن القيادة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الأزمة الإنسانية في غزة، رغم محاولاتها إلقاء اللوم على الأمم المتحدة أو حماس. وقال: "إسرائيل تسيطر عسكريًا على القطاع، وعليها توفير الظروف الآمنة لتوزيع المساعدات". كما نوّه بمعاناة المدنيين، خاصة الأطفال، الذين يواجهون مجاعة وحصارًا يُفاقم الخسائر البشرية.نصح سوليفان إسرائيل بتبني مسار دبلوماسي مع الدول العربية، وإثبات أنها لا تتبنى أجندة التهجير القسري، محذرًا: "استمرار الوضع الراهن سيحوّل أصدقائكم إلى منتقدين".
https://sarabic.ae/20250801/متحدث-الأونروا-يكشف-لـ-سبوتنيك--الوضع-الإنساني-في-غزة-وتطورات-عملية-إدخال-المساعدات-الإنسانية-1103277751.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار أمني أمريكي سابق: استمرار حرب غزة سيحول أصدقاء إسرائيل إلى منتقدين

17:26 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، القيادة الإسرائيلية بسبب سعيها إلى "حرب بلا نهاية" مدفوعة باعتبارات سياسية ومكاسب عملياتية محدودة، محذرًا من تداعيات ذلك على الأمن الإسرائيلي والعزلة الدولية المتزايدة للدولة العبرية.
وفي تحليل نُشر اليوم الجمعة بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشار سوليفان إلى أن إسرائيل، رغم تفوقها العسكري وضعف أعدائها، فشلت في تحويل انتصاراتها الميدانية إلى استراتيجية مستدامة تضمن أمن مواطنيها.
كما حذر من أن "المذبحة المروعة" والكارثة الإنسانية في غزة تزيد من تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، مما "يضر برخائها وأمنها على المدى البعيد".
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14:53 GMT
طالب سوليفان إسرائيل بتعديل أهدافها التفاوضية، وعدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار المؤقت، بل تقديم عرض "فوري وجريء" لإنهاء الحرب بشكل دائم مقابل إعادة جميع الرهائن، سواء الأحياء أو القتلى. وأكد أن استمرار التصريحات الإسرائيلية حول إمكانية استئناف القتال يقوض أي فرص للسلام.
كما اقترح تسليم حماس السيطرة الإدارية على غزة إلى سلطة فلسطينية مدعومة إقليميًا، مع مشاركة المجتمع الدولي في إعادة الإعمار، متوقعًا أن تضطر الحركة لقبول هذا السيناريو تحت ضغط دولي مكثف.
ردًّا على مخاوف إسرائيلية من بقاء مقاتلي حماس في القطاع، استشهد سوليفان بنموذج جنوب لبنان، حيث حققت إسرائيل أمنها دون القضاء الكامل على حزب الله. وأضاف أنه يمكن تطبيق آلية مراقبة مماثلة على حدود غزة لمنع إعادة التسلح، خاصةً مع سيطرة إسرائيل الأوسع على معابرها مقارنةً بالحدود اللبنانية.
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11:02 GMT
حذر المسؤول الأمريكي السابق من أن البديل لإنهاء الحرب هو استمرارها بلا نهاية، مصحوبًا بتكاليف أخلاقية واستراتيجية كارثية، دون تحقيق سوى "أهداف اليمين المتطرف" المتمثلة في تدمير غزة وتفريغها من سكانها، وهو ما وصفه بـ"المشروع الحقير وغير المقبول".
أكد سوليفان أن القيادة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الأزمة الإنسانية في غزة، رغم محاولاتها إلقاء اللوم على الأمم المتحدة أو حماس. وقال: "إسرائيل تسيطر عسكريًا على القطاع، وعليها توفير الظروف الآمنة لتوزيع المساعدات". كما نوّه بمعاناة المدنيين، خاصة الأطفال، الذين يواجهون مجاعة وحصارًا يُفاقم الخسائر البشرية.
نصح سوليفان إسرائيل بتبني مسار دبلوماسي مع الدول العربية، وإثبات أنها لا تتبنى أجندة التهجير القسري، محذرًا: "استمرار الوضع الراهن سيحوّل أصدقائكم إلى منتقدين".
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