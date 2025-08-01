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أول دولة أوروبية.. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة
أول دولة أوروبية.. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة سلوفينيا أنها أصبحت أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T06:07+0000
2025-08-01T06:07+0000
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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، قد أصدر قرارا بحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.وأكدت الصحيفة أن الحكومة السلوفينية وافقت على قرار قاطع بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ويشمل القرار، الذي بادر به رئيس الوزراء روبرت غولوب، حظرا كاملا على تصدير واستيراد ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.ونقلت عن غولوب قراره بعبارات واضحة: "يموت سكان غزة بسبب حرمانهم الممنهج من المساعدات الإنسانية، كما يموتون تحت الأنقاض، دون الحصول على الماء والغذاء والرعاية الطبية الأساسية. في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة مسؤولة أن تتحرك، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ خطوة استباقية".وأضاف روبرت غولوب: "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليا على القيام بهذه المهمة".وأفادت الصحيفة بأن سلوفينيا، التي اعترفت بفلسطين في يونيو/حزيران الماضي، قد دعت أكثر من مرة إلى وقف الحرب في قطاع غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250730/الكابينت-الإسرائيلي-ناقش-ضم-مناطق-في-غزة-إذا-لم-يتم-التوصل-إلى-اتفاق-مع-حماس-1103207700.html
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غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

أول دولة أوروبية.. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة

06:07 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت حكومة سلوفينيا أنها أصبحت أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، قد أصدر قرارا بحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة السلوفينية وافقت على قرار قاطع بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ويشمل القرار، الذي بادر به رئيس الوزراء روبرت غولوب، حظرا كاملا على تصدير واستيراد ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
الـ"كابينت" الإسرائيلي يناقش ضم مناطق في غزة حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع "حماس"
30 يوليو, 21:50 GMT
ونقلت عن غولوب قراره بعبارات واضحة: "يموت سكان غزة بسبب حرمانهم الممنهج من المساعدات الإنسانية، كما يموتون تحت الأنقاض، دون الحصول على الماء والغذاء والرعاية الطبية الأساسية. في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة مسؤولة أن تتحرك، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ خطوة استباقية".
وأضاف روبرت غولوب: "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليا على القيام بهذه المهمة".
وأفادت الصحيفة بأن سلوفينيا، التي اعترفت بفلسطين في يونيو/حزيران الماضي، قد دعت أكثر من مرة إلى وقف الحرب في قطاع غزة.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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