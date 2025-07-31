https://sarabic.ae/20250731/بيان-للفصائل-الفلسطينية-مستعدون-لحل-قضية-الأسرى-ضمن-اتفاق-لوقف-النار-والانسحاب-من-غزة-وفتح-المعابر-1103245406.html

بيان للفصائل الفلسطينية: مستعدون لحل قضية الأسرى ضمن اتفاق لوقف النار والانسحاب من غزة وفتح المعابر

بيان للفصائل الفلسطينية: مستعدون لحل قضية الأسرى ضمن اتفاق لوقف النار والانسحاب من غزة وفتح المعابر

سبوتنيك عربي

أكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان مشترك اليوم، ترحيبها بأي جهد دولي لإسناد حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحل يبدأ بوقف "العدوان والإبادة والتجويع" الذي... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T17:49+0000

2025-07-31T17:49+0000

2025-07-31T17:49+0000

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قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

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وشدد البيان، اليوم الخميس، على "استعداد المقاومة للتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، وفتحا شاملا للمعابر، وتسوية شاملة لملف الأسرى".كما دعت الفصائل إلى إطلاق مسار سياسي برعاية دولية وعربية، يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.وأكد البيان أن "المقاومة، بكل أشكالها، تظل رد فعل مشروعا على الاحتلال، ولن تتوقف إلا بزواله، محذرة من أن أي محاولات لدمج "الكيان الصهيوني" في المنطقة تعد مكافأة لجرائمه وسعيا لإطالة أمد وجوده غير المشروع".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس