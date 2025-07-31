تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة

عربي
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس تشهد تطورا ملحوظا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250731/تحت-غطاء-الرفق-بالحيوان-إسرائيل-تصادر-آخر-وسيلة-لإسعاف-المرضى-في-غزة-1103193816.html
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
سبوتنيك عربي
مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، على إيقاع استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشحّ المساعدات الإنسانية التي تصل إلى... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T11:00+0000
2025-07-31T11:32+0000
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
خان يونس
الحمير
إسرائيل
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103188331_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_18668a37c10a2353a45a32f9a9903208.jpg
ولم تسلم حتى الحمير، من الاستهداف الإسرائيلي، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش، نقل مئات الحمير من القطاع إلى داخل "إسرائيل" بزعم "إنقاذها من صدمات نفسية وجسدية".وفي المقابل، "تمثل الحمير في غزة بديلا عن السيارات والدراجات، بعدما منع الوقود ودمرت الطرقات، فأصبحت الحمير وسيلة النقل الوحيدة تقريبا في غزة، وتساعد الغزيين في التنقل بين مناطق النزوح، وتحمل على ظهرها المواطنين وأمتعتهم وخيامهم".وتأتي أهمية الحمير بوصفها وسيلة إنقاذ، حين تستهدف سيارات الإسعاف بالقذائف، فيكون الحمار والعربة التي يجرها وسيلة نقل تساعد في إنقاذ الحياة، حيث تنقل المصابين من مناطق القصف إلى المشافي، وتعتبر الحمير بالنسبة للبعض في قطاع غزة، مصدر رزق إذا استهدف ازدادت الحياة صعوبة ومشقة.ويعمل النازح في خان يونس جنوبي القطاع، سيد أبو سعادة، منذ سنوات سائقا لعربة يجرها الحمار، وفي الحرب زادت أهمية هذه المهنة، وبات الحمار يسهل على المواطنين التنقل كلما نزحوا من منطقة إلى أخرى داخل القطاع.ويقول النازح سيد أبو سعادة لوكالة "سبوتنيك": "مصدر رزقي كان عملي كسائق عربة يجرها الحمار، وكنت أعتني بالحمار وابنه كثيرا، ولكن في اَخر مرة نزحنا فيها، وعندما كنا في الخيمة سرقت الحمير، وخرجت في الصباح ولم أجدها، لم أر من سرقها، ولكن بعد معرفتي بأن الحمير أيضا مستهدفة من قبل الاحتلال، وأنه يسرقها ويصادرها ثم يرسلها إلى الخارج، فقد تيقنت أنه هو من يصادر الحمير ويسلبنا مصدر رزقنا، ولعل حماري وابنه الآن في فرنسا أو بلجيكا".ويضيف: "لقد قطع مصدر رزقي، وربما خارج القطاع الأمر مضحك، لكن هنا يمثل الحمار أهمية كبيرة للناس، فعلى سبيل المثال، اليوم ذهبت لإحضار الماء، ومشيت مسافة 2 كيلومتر، وأنا أحمل الماء، ولا أستطيع الاستمرار بهذا العمل يوميا، بسبب وضعي الصحي، ولو كان الحمار معي لكان الأمر أسهل، ولكني أواجه ظروفا صعبة بعد سرقة الحمار وابنه، وأعاني من تأمين مصدر رزق بعدما فقدت عملي الذي لا أعرف غيره حتى من قبل الحرب".وكما الحال مع كل شيء في القطاع، فقد أصاب الحمير الاستهداف الإسرائيلي، تحت ذرائع إنسانية، وتراجعت أعداد الحمير في قطاع غزة بشكل ملحوظ، مما سبب في زيادة معاناة السكان، بسبب اعتمادهم الكبير على هذه الحيوانات في التنقل.وبعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت العربات التي تجرها الحمير، تصطف في مراكز مخيمات المناطق الوسطى في قطاع غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتقف تلك العربات في أماكن سيارات النقل العمومي، بعدما أخذت مكانها بسبب ظروف الحرب، وارتفعت أسعار الحمير والخيول في قطاع غزة كثيرا بعد الحرب، بمعدل 4-3 أضعاف عن الأسعار التي كانت قبل الحرب.ويقول النازح كامل أبو عودة، وهو سائق عربة في خان يونس لـ "سبوتنيك": "ساعدتنا الحمير كثيرا خلال الحرب، خاصة بعد توقف معظم السيارات بسبب نفاد الوقود وتدمير الطرقات، لا سيما أن حركة العربة بين أماكن النزوح سهلة، ما ساعد الناس وخفف عنهم"، مؤكدا أن "سرقة الاحتلال للحمير بدواعي إنسانية، هدفه زيادة معاناة سكان قطاع غزة، وسلبهم آخر وسيلة نقل متوفرة في القطاع".ويضيف: "بعد انخفاض عدد الحمير، وتوقف أغلبية المركبات، بات كثير من الناس يمشون على أقدامهم، للتنقل من مكان إلى آخر، وكما ترى العربات المتوفرة، مكتظة بسبب أعداد الناس التي تريد التنقل بين منطقة أخرى".ويرى النازح في خان يونس جنوبي القطاع فادي حسين، أن "السبب الحقيقي وراء مصادرة الحمير في القطاع، هو إعاقة الحياة اليومية للمواطنين وتعطيل آخر وسيلة مواصلات يستخدمها سكان غزة، وليس رفقا بالحيوانات".وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، فإنَ "نحو %43 من الحيوانات العاملة في قطاع غزة نفقت، وهي تشمل فئة الحمير والخيول والبغال، وذلك بسبب الجوع والحصار وحتى العمل الشاق، ولم يتبق سوى 2600 منها، وهذا الرقم الإجمالي وليس ما تبقى من الحمير بعدما نقلت إسرائيل جزءا منها إلى مناطقها".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلىأكثر من 60 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 145,233 آخرين.
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
خان يونس
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103188331_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_20641f73001d0fa9dadb8bb2025df7fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, خان يونس, الحمير, إسرائيل, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, خان يونس, الحمير, إسرائيل, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري

تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة

11:00 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 31.07.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، على إيقاع استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشحّ المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، باتت العربات التي تجرها الحيوانات هي وسيلة المواصلات الأكثر استخداما في القطاع، بعد أن توقفت أغلبية السيارات بسبب نفاد الوقود.
ولم تسلم حتى الحمير، من الاستهداف الإسرائيلي، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش، نقل مئات الحمير من القطاع إلى داخل "إسرائيل" بزعم "إنقاذها من صدمات نفسية وجسدية".

وأضافت وسائل الإعلام: "الجيش الإسرائيلي نقل حمير إلى مزرعة تديرها جمعية إسرائيلية تدعى "لنبدأ من جديد"، تعنى برعاية الحمير"، مبينة أن "الجمعية قامت لاحقا بترحيل جزء من الحمير إلى فرنسا، نظرا لوجود مساحات واسعة هناك تتيح لهذه الحيوانات العيش بحرية، فيما يجري الإعداد لنقل دفعة أخرى إلى بلجيكا".

وفي المقابل، "تمثل الحمير في غزة بديلا عن السيارات والدراجات، بعدما منع الوقود ودمرت الطرقات، فأصبحت الحمير وسيلة النقل الوحيدة تقريبا في غزة، وتساعد الغزيين في التنقل بين مناطق النزوح، وتحمل على ظهرها المواطنين وأمتعتهم وخيامهم".
وتأتي أهمية الحمير بوصفها وسيلة إنقاذ، حين تستهدف سيارات الإسعاف بالقذائف، فيكون الحمار والعربة التي يجرها وسيلة نقل تساعد في إنقاذ الحياة، حيث تنقل المصابين من مناطق القصف إلى المشافي، وتعتبر الحمير بالنسبة للبعض في قطاع غزة، مصدر رزق إذا استهدف ازدادت الحياة صعوبة ومشقة.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويعمل النازح في خان يونس جنوبي القطاع، سيد أبو سعادة، منذ سنوات سائقا لعربة يجرها الحمار، وفي الحرب زادت أهمية هذه المهنة، وبات الحمار يسهل على المواطنين التنقل كلما نزحوا من منطقة إلى أخرى داخل القطاع.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح سيد أبو سعادة لوكالة "سبوتنيك": "مصدر رزقي كان عملي كسائق عربة يجرها الحمار، وكنت أعتني بالحمار وابنه كثيرا، ولكن في اَخر مرة نزحنا فيها، وعندما كنا في الخيمة سرقت الحمير، وخرجت في الصباح ولم أجدها، لم أر من سرقها، ولكن بعد معرفتي بأن الحمير أيضا مستهدفة من قبل الاحتلال، وأنه يسرقها ويصادرها ثم يرسلها إلى الخارج، فقد تيقنت أنه هو من يصادر الحمير ويسلبنا مصدر رزقنا، ولعل حماري وابنه الآن في فرنسا أو بلجيكا".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "لقد قطع مصدر رزقي، وربما خارج القطاع الأمر مضحك، لكن هنا يمثل الحمار أهمية كبيرة للناس، فعلى سبيل المثال، اليوم ذهبت لإحضار الماء، ومشيت مسافة 2 كيلومتر، وأنا أحمل الماء، ولا أستطيع الاستمرار بهذا العمل يوميا، بسبب وضعي الصحي، ولو كان الحمار معي لكان الأمر أسهل، ولكني أواجه ظروفا صعبة بعد سرقة الحمار وابنه، وأعاني من تأمين مصدر رزق بعدما فقدت عملي الذي لا أعرف غيره حتى من قبل الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكما الحال مع كل شيء في القطاع، فقد أصاب الحمير الاستهداف الإسرائيلي، تحت ذرائع إنسانية، وتراجعت أعداد الحمير في قطاع غزة بشكل ملحوظ، مما سبب في زيادة معاناة السكان، بسبب اعتمادهم الكبير على هذه الحيوانات في التنقل.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت العربات التي تجرها الحمير، تصطف في مراكز مخيمات المناطق الوسطى في قطاع غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتقف تلك العربات في أماكن سيارات النقل العمومي، بعدما أخذت مكانها بسبب ظروف الحرب، وارتفعت أسعار الحمير والخيول في قطاع غزة كثيرا بعد الحرب، بمعدل 4-3 أضعاف عن الأسعار التي كانت قبل الحرب.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح كامل أبو عودة، وهو سائق عربة في خان يونس لـ "سبوتنيك": "ساعدتنا الحمير كثيرا خلال الحرب، خاصة بعد توقف معظم السيارات بسبب نفاد الوقود وتدمير الطرقات، لا سيما أن حركة العربة بين أماكن النزوح سهلة، ما ساعد الناس وخفف عنهم"، مؤكدا أن "سرقة الاحتلال للحمير بدواعي إنسانية، هدفه زيادة معاناة سكان قطاع غزة، وسلبهم آخر وسيلة نقل متوفرة في القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "بعد انخفاض عدد الحمير، وتوقف أغلبية المركبات، بات كثير من الناس يمشون على أقدامهم، للتنقل من مكان إلى آخر، وكما ترى العربات المتوفرة، مكتظة بسبب أعداد الناس التي تريد التنقل بين منطقة أخرى".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويرى النازح في خان يونس جنوبي القطاع فادي حسين، أن "السبب الحقيقي وراء مصادرة الحمير في القطاع، هو إعاقة الحياة اليومية للمواطنين وتعطيل آخر وسيلة مواصلات يستخدمها سكان غزة، وليس رفقا بالحيوانات".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح فادي حسين لوكالة "سبوتنيك": "منذ الاجتياح البري، وأعداد الحمير تتناقص بشكل كبير، ولقد تم سرقة الكثير منها، من أجل تفريغ غزة من أي مقومات للحياة، أو التكيف مع ظروف الحرب، لذلك يجب على الجميع الحفاظ على ما تبقى منها، وتأمين الطعام المناسب لها، فقد ساعدت الحمير المواطنين كثيرا خلال الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، فإنَ "نحو %43 من الحيوانات العاملة في قطاع غزة نفقت، وهي تشمل فئة الحمير والخيول والبغال، وذلك بسبب الجوع والحصار وحتى العمل الشاق، ولم يتبق سوى 2600 منها، وهذا الرقم الإجمالي وليس ما تبقى من الحمير بعدما نقلت إسرائيل جزءا منها إلى مناطقها".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

وبحسب "فاو"، "فإن سعر كيلوغرام العلف ارتفع من دولار إلى 30 دولارا في قطاع غزة، وهذا السعر لا يستطيع أغلبية أصحاب هذه الحيوانات توفيره لإطعام دوابهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلىأكثر من 60 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 145,233 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала