تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
11:00 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 31.07.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، على إيقاع استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشحّ المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، باتت العربات التي تجرها الحيوانات هي وسيلة المواصلات الأكثر استخداما في القطاع، بعد أن توقفت أغلبية السيارات بسبب نفاد الوقود.
ولم تسلم حتى الحمير، من الاستهداف الإسرائيلي، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش، نقل مئات الحمير من القطاع إلى داخل "إسرائيل" بزعم "إنقاذها من صدمات نفسية وجسدية".
وأضافت وسائل الإعلام: "الجيش الإسرائيلي نقل حمير إلى مزرعة تديرها جمعية إسرائيلية تدعى "لنبدأ من جديد"، تعنى برعاية الحمير"، مبينة أن "الجمعية قامت لاحقا بترحيل جزء من الحمير إلى فرنسا، نظرا لوجود مساحات واسعة هناك تتيح لهذه الحيوانات العيش بحرية، فيما يجري الإعداد لنقل دفعة أخرى إلى بلجيكا".
وفي المقابل، "تمثل الحمير في غزة بديلا عن السيارات والدراجات، بعدما منع الوقود ودمرت الطرقات، فأصبحت الحمير وسيلة النقل الوحيدة تقريبا في غزة، وتساعد الغزيين في التنقل بين مناطق النزوح، وتحمل على ظهرها المواطنين وأمتعتهم وخيامهم".
وتأتي أهمية الحمير بوصفها وسيلة إنقاذ، حين تستهدف سيارات الإسعاف بالقذائف، فيكون الحمار والعربة التي يجرها وسيلة نقل تساعد في إنقاذ الحياة، حيث تنقل المصابين من مناطق القصف إلى المشافي، وتعتبر الحمير بالنسبة للبعض في قطاع غزة، مصدر رزق إذا استهدف ازدادت الحياة صعوبة ومشقة.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويعمل النازح في خان يونس جنوبي القطاع، سيد أبو سعادة، منذ سنوات سائقا لعربة يجرها الحمار، وفي الحرب زادت أهمية هذه المهنة، وبات الحمار يسهل على المواطنين التنقل كلما نزحوا من منطقة إلى أخرى داخل القطاع.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح سيد أبو سعادة لوكالة "سبوتنيك": "مصدر رزقي كان عملي كسائق عربة يجرها الحمار، وكنت أعتني بالحمار وابنه كثيرا، ولكن في اَخر مرة نزحنا فيها، وعندما كنا في الخيمة سرقت الحمير، وخرجت في الصباح ولم أجدها، لم أر من سرقها، ولكن بعد معرفتي بأن الحمير أيضا مستهدفة من قبل الاحتلال، وأنه يسرقها ويصادرها ثم يرسلها إلى الخارج، فقد تيقنت أنه هو من يصادر الحمير ويسلبنا مصدر رزقنا، ولعل حماري وابنه الآن في فرنسا أو بلجيكا".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "لقد قطع مصدر رزقي، وربما خارج القطاع الأمر مضحك، لكن هنا يمثل الحمار أهمية كبيرة للناس، فعلى سبيل المثال، اليوم ذهبت لإحضار الماء، ومشيت مسافة 2 كيلومتر، وأنا أحمل الماء، ولا أستطيع الاستمرار بهذا العمل يوميا، بسبب وضعي الصحي، ولو كان الحمار معي لكان الأمر أسهل، ولكني أواجه ظروفا صعبة بعد سرقة الحمار وابنه، وأعاني من تأمين مصدر رزق بعدما فقدت عملي الذي لا أعرف غيره حتى من قبل الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكما الحال مع كل شيء في القطاع، فقد أصاب الحمير الاستهداف الإسرائيلي، تحت ذرائع إنسانية، وتراجعت أعداد الحمير في قطاع غزة بشكل ملحوظ، مما سبب في زيادة معاناة السكان، بسبب اعتمادهم الكبير على هذه الحيوانات في التنقل.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت العربات التي تجرها الحمير، تصطف في مراكز مخيمات المناطق الوسطى في قطاع غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتقف تلك العربات في أماكن سيارات النقل العمومي، بعدما أخذت مكانها بسبب ظروف الحرب، وارتفعت أسعار الحمير والخيول في قطاع غزة كثيرا بعد الحرب، بمعدل 4-3 أضعاف عن الأسعار التي كانت قبل الحرب.
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح كامل أبو عودة، وهو سائق عربة في خان يونس لـ "سبوتنيك": "ساعدتنا الحمير كثيرا خلال الحرب، خاصة بعد توقف معظم السيارات بسبب نفاد الوقود وتدمير الطرقات، لا سيما أن حركة العربة بين أماكن النزوح سهلة، ما ساعد الناس وخفف عنهم"، مؤكدا أن "سرقة الاحتلال للحمير بدواعي إنسانية، هدفه زيادة معاناة سكان قطاع غزة، وسلبهم آخر وسيلة نقل متوفرة في القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "بعد انخفاض عدد الحمير، وتوقف أغلبية المركبات، بات كثير من الناس يمشون على أقدامهم، للتنقل من مكان إلى آخر، وكما ترى العربات المتوفرة، مكتظة بسبب أعداد الناس التي تريد التنقل بين منطقة أخرى".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويرى النازح في خان يونس جنوبي القطاع فادي حسين، أن "السبب الحقيقي وراء مصادرة الحمير في القطاع، هو إعاقة الحياة اليومية للمواطنين وتعطيل آخر وسيلة مواصلات يستخدمها سكان غزة، وليس رفقا بالحيوانات".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح فادي حسين لوكالة "سبوتنيك": "منذ الاجتياح البري، وأعداد الحمير تتناقص بشكل كبير، ولقد تم سرقة الكثير منها، من أجل تفريغ غزة من أي مقومات للحياة، أو التكيف مع ظروف الحرب، لذلك يجب على الجميع الحفاظ على ما تبقى منها، وتأمين الطعام المناسب لها، فقد ساعدت الحمير المواطنين كثيرا خلال الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، فإنَ "نحو %43 من الحيوانات العاملة في قطاع غزة نفقت، وهي تشمل فئة الحمير والخيول والبغال، وذلك بسبب الجوع والحصار وحتى العمل الشاق، ولم يتبق سوى 2600 منها، وهذا الرقم الإجمالي وليس ما تبقى من الحمير بعدما نقلت إسرائيل جزءا منها إلى مناطقها".
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبحسب "فاو"، "فإن سعر كيلوغرام العلف ارتفع من دولار إلى 30 دولارا في قطاع غزة، وهذا السعر لا يستطيع أغلبية أصحاب هذه الحيوانات توفيره لإطعام دوابهم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلىأكثر من 60 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 145,233 آخرين.