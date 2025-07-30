https://sarabic.ae/20250730/-الرئيس-الفلسطيني-مؤتمر-حل-الدولتين-شكل-حراكا-دبلوماسيا-ستكون-له-نتائج-إيجابية-لإنهاء-الاحتلال-1103187614.html

الرئيس الفلسطيني: "مؤتمر حل الدولتين" شكل حراكا دبلوماسيا ستكون له نتائج إيجابية لإنهاء الاحتلال

الرئيس الفلسطيني: "مؤتمر حل الدولتين" شكل حراكا دبلوماسيا ستكون له نتائج إيجابية لإنهاء الاحتلال

سبوتنيك عربي

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T10:50+0000

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2025-07-30T10:50+0000

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وأعرب عباس، في بيان له، عن "شكره وتقديره للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها الرئاسة المشتركة، فرنسا والمملكة العربية السعودية، في جميع مراحل التحضير والتنسيق وعقد هذا المؤتمر التاريخي"، متوجهًا بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطواقم الأمانة العامة، كما شكر الدول التي ترأست مجموعات العمل، وشاركت بفاعلية وقدمت أوراق العمل التي تم إدراجها والإعلان عنها.وأكد عباس أن "اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".ودعا الرئيس الفلسطيني، "الدول الأخرى إلى الانضمام لهذا النداء، والإسهام في دفع العملية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة"، مؤكدًا أن "المؤتمر شكّل حراكا دبلوماسيا ستكون له نتائج إيجابية لإنهاء الاحتلال".وشدد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ "حل الدولتين"، الذي عقد في نيويورك، على تشكيل لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة، تحت مظلة السلطة فور وقف إطلاق النار بالقطاع.وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي، الذي شهد مشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، الدعوة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.وطالب "إعلان نيويورك"، بالإيصال الفوري والآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مع الإشارة إلى الالتزام بتمهيد الطريق لـ"يوم سلام" مستقبلي، بناء على مبادرة السلام العربية.وترأس المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان نويل بار، فيما مثَّل فلسطين، رئيس الوزراء محمد مصطفى، وشارك في الجلسة الافتتاحية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلو الدول والمنظمات الدولية.وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي