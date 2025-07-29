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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
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بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
سبوتنيك عربي
تتواصل، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ "حل الدولتين"، بمشاركة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T14:18+0000
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وقال وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، خلال كلمته في المؤتمر: "آن الأوان لفك الحصار عن قطاع غزة وإلزام إسرائيل بذلك، ونرفض كافة السياسات التي تؤخر جهود حل الدولتين".بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، خلال كلمته في المؤتمر، إن "سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين".وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية البرتغال، باولو رانجيل،: "نشكر السعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة. ونؤكد التزامنا بقيام دولة فلسطينية ودعم سلطتها وتمكينها".وانطلقت، يوم أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويوركغوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى الانهيار
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الخارجية-السعودي-مبادرة-السلام-العربية-هي-الأساس-للحل-العادل-للقضية-الفلسطينية-1103128063.html
https://sarabic.ae/20250728/برعاية-سعودية-فرنسية-مؤتمر-الأمم-المتحدة-حول-حل-الدولتين-ينطلق-اليوم-في-نيويورك-1103101769.html
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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
سبوتنيك عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك

14:18 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 15:21 GMT 29.07.2025)
© Ruptly
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يتبع
تتواصل، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ "حل الدولتين"، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، خلال كلمته في المؤتمر: "آن الأوان لفك الحصار عن قطاع غزة وإلزام إسرائيل بذلك، ونرفض كافة السياسات التي تؤخر جهود حل الدولتين".

وأضاف: "نؤكد على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ونرحب بالخطوات الدولية بهذا الشأن، وندعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها".

بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، خلال كلمته في المؤتمر، إن "سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين".

وأضاف: "على جميع الدول الاعتراف سريعا بدولة فلسطين. وان سيادة إسرائيل على الضفة الغربية تمثل رسالة مقلقة وعلى جميع الدول الاعتراف بدولة فلسطين".

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وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
أمس, 14:57 GMT
وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية البرتغال، باولو رانجيل،: "نشكر السعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة. ونؤكد التزامنا بقيام دولة فلسطينية ودعم سلطتها وتمكينها".

وتابع: "لا مبرر للتجويع وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال في غزة. التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض".

وانطلقت، يوم أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".
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برعاية سعودية فرنسية.. مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ينطلق اليوم في نيويورك
أمس, 08:14 GMT
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى الانهيار
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