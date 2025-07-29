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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك

بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك

سبوتنيك عربي

تتواصل، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ "حل الدولتين"، بمشاركة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T14:18+0000

2025-07-29T14:18+0000

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وقال وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، خلال كلمته في المؤتمر: "آن الأوان لفك الحصار عن قطاع غزة وإلزام إسرائيل بذلك، ونرفض كافة السياسات التي تؤخر جهود حل الدولتين".بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، خلال كلمته في المؤتمر، إن "سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين".وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية البرتغال، باولو رانجيل،: "نشكر السعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة. ونؤكد التزامنا بقيام دولة فلسطينية ودعم سلطتها وتمكينها".وانطلقت، يوم أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويوركغوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى الانهيار

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك سبوتنيك عربي بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك 2025-07-29T14:18+0000 true PT1S

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