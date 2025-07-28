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بث مباشر... انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك

بث مباشر... انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك

سبوتنيك عربي

تنطلق، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T15:11+0000

2025-07-28T15:11+0000

2025-07-28T16:07+0000

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وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية : "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".وأضاف: "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه. وأن مبادرة السلام العربية أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".وأوضح أن "السعودية أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين".وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.وأضاف: "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا، وأن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين".وتابع: "مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل. أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".وأضاف: "يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية، وأن حل الدولتين يجب أن يتحقق".وتابع "ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف"، مشيرا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف.من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن "حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع".وأضاف: "ممتنون للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي. وأن مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه".ودعا مصطفى إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب، وقال: "مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة"، مشيرا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدما".ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ويرأس المؤتمر وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي، جان نويل بار، فيما يمثل فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى، ويشارك في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلو الدول والمنظمات الدولية.وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.

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اجتماع في مقر الأمم المتحدة لمناقشة حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سبوتنيك عربي اجتماع في مقر الأمم المتحدة لمناقشة حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 2025-07-28T15:11+0000 true PT1S

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