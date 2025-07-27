https://sarabic.ae/20250727/وزير-الخارجية-السعودي-سنعمل-مع-فرنسا-لتسوية-القضية-الفلسطينية-وتنفيذ-حل-الدولتين-1103083265.html

وزير الخارجية السعودي: سنعمل مع فرنسا لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

وزير الخارجية السعودي: سنعمل مع فرنسا لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

سبوتنيك عربي

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، أن المملكة ستعمل مع فرنسا لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T12:39+0000

2025-07-27T12:39+0000

2025-07-27T12:39+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأحد، عن ابن فرحان، أن "رئاسة السعودية بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، تستند إلى موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية".وأوضح أن المؤتمر يأتي تأكيدا لاستمرار الجهود السعودية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وقال وزير الخارجية السعودي: "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده".وتابع فيصل بن فرحان: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".أوضح وزير الخارجية السعودي أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، مع كل من النرويج والاتحاد الأوروبي، في أيلول/سبتمبر 2024.ويشار إلى أن الأمم المتحدة في نيويورك تستضيف، غدا، المبادرة السعودية - الفرنسية المشتركة لتنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده لمدة يومين، برئاسة وزيري الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو. ويعزز المؤتمر الدولي جهود الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين، والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين.وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة