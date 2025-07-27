https://sarabic.ae/20250727/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-1103080673.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
سبوتنيك عربي
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T12:02+0000
2025-07-27T12:02+0000
2025-07-27T12:02+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "فلسطين أونلاين"، ظهر اليوم الأحد، عن مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد.وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وأعاقت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.ويأتي هذا في وقت تزايدت اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى، نتيجة الدعم الكبير من قبل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية ووزرائها المتطرفين.وتتصاعد "الدعوات الفلسطينية لأهالي القدس من أجل الحشد والنفير والتوجه لحمايته والدفاع عنه، وتكثيف الرباط فيه، حيث تشدد الدعوات على أهمية التوجه المكثف إلى المسجد الأقصى وأداء الصلوات فيه.وتعتبر هذه الدعوات خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.ويشار إلى أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
https://sarabic.ae/20250606/آلاف-الفلسطينيين-يؤدون-صلاة-عيد-الأضحى-في-المسجد-الأقصى-1101371743.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.
ونقل الموقع
الإلكتروني "فلسطين أونلاين"، ظهر اليوم الأحد، عن مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة،
وأعاقت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
ويأتي هذا في وقت تزايدت اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى، نتيجة الدعم الكبير من قبل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية ووزرائها المتطرفين.
وتتصاعد "الدعوات الفلسطينية لأهالي القدس من أجل الحشد والنفير والتوجه لحمايته والدفاع عنه، وتكثيف الرباط فيه، حيث تشدد الدعوات على أهمية التوجه المكثف إلى المسجد الأقصى وأداء الصلوات فيه.
وتعتبر هذه الدعوات خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.
ويشار إلى أن المسجد الأقصى
يتعرض يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.