https://sarabic.ae/20250606/آلاف-الفلسطينيين-يؤدون-صلاة-عيد-الأضحى-في-المسجد-الأقصى-1101371743.html

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. فيديو

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. فيديو

سبوتنيك عربي

أدى الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس، في مشهد إيماني مهيب. 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T05:27+0000

2025-06-06T05:27+0000

2025-06-06T05:41+0000

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وأكدت وكالة "صفا"، أن عشرات الآلاف أدوا الصلاة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والتضييقات والقيود، التي فرضتها القوات الإسرائيلية.ورغم هذه الإجراءات، توافد المصلون منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، مرددين تكبيرات العيد آملين في أداء الصلاة في هذا المكان المقدس، في رسالة واضحة على تمسكهم بحقهم في العبادة ورفضهم للقيود المفروضة.ويأتي هذا المشهد الإيماني في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين.ورغم ذلك، يواصل الفلسطينيون أداء شعائرهم في المسجد، مؤكدين على حقهم في العبادة وحرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة لمصير مجهول".

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غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار