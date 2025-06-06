آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. فيديو
05:27 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 06.06.2025)
© AP Photo / Mahmoud Illeanصلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أدى الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس، في مشهد إيماني مهيب.
وأكدت وكالة "صفا"، أن عشرات الآلاف أدوا الصلاة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والتضييقات والقيود، التي فرضتها القوات الإسرائيلية.
🟧 آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 6, 2025
🔸أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.
🔸جاء أداء الصلاة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والتضييقات والقيود التي فرضتها القوات الإسرائيلي.
🔸يتمسك… pic.twitter.com/dAtgO6tYBb
ورغم هذه الإجراءات، توافد المصلون منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، مرددين تكبيرات العيد آملين في أداء الصلاة في هذا المكان المقدس، في رسالة واضحة على تمسكهم بحقهم في العبادة ورفضهم للقيود المفروضة.
ويأتي هذا المشهد الإيماني في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين.
ورغم ذلك، يواصل الفلسطينيون أداء شعائرهم في المسجد، مؤكدين على حقهم في العبادة وحرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة لمصير مجهول".