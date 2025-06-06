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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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نبض افريقيا
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آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. فيديو
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. فيديو
سبوتنيك عربي
أدى الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس، في مشهد إيماني مهيب. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T05:27+0000
2025-06-06T05:41+0000
غزة
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وأكدت وكالة "صفا"، أن عشرات الآلاف أدوا الصلاة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والتضييقات والقيود، التي فرضتها القوات الإسرائيلية.ورغم هذه الإجراءات، توافد المصلون منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، مرددين تكبيرات العيد آملين في أداء الصلاة في هذا المكان المقدس، في رسالة واضحة على تمسكهم بحقهم في العبادة ورفضهم للقيود المفروضة.ويأتي هذا المشهد الإيماني في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين.ورغم ذلك، يواصل الفلسطينيون أداء شعائرهم في المسجد، مؤكدين على حقهم في العبادة وحرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة لمصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250605/خليل-الحية-جاهزون-لتسليم-الحكومة-في-غزة-فورا-لأي-جهة-فلسطينية-1101364816.html
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غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. فيديو

05:27 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 06.06.2025)
© AP Photo / Mahmoud Illeanصلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023
صلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أدى الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس، في مشهد إيماني مهيب.
وأكدت وكالة "صفا"، أن عشرات الآلاف أدوا الصلاة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والتضييقات والقيود، التي فرضتها القوات الإسرائيلية.
ورغم هذه الإجراءات، توافد المصلون منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، مرددين تكبيرات العيد آملين في أداء الصلاة في هذا المكان المقدس، في رسالة واضحة على تمسكهم بحقهم في العبادة ورفضهم للقيود المفروضة.
ويأتي هذا المشهد الإيماني في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين.
ورغم ذلك، يواصل الفلسطينيون أداء شعائرهم في المسجد، مؤكدين على حقهم في العبادة وحرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
خليل الحية: جاهزون لتسليم الحكومة في غزة فورا لأي جهة فلسطينية
أمس, 19:30 GMT

واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة لمصير مجهول".
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