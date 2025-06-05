https://sarabic.ae/20250605/خليل-الحية-جاهزون-لتسليم-الحكومة-في-غزة-فورا-لأي-جهة-فلسطينية-1101364816.html

خليل الحية: جاهزون لتسليم الحكومة في غزة فورا لأي جهة فلسطينية

خليل الحية: جاهزون لتسليم الحكومة في غزة فورا لأي جهة فلسطينية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، استعداد الحركة لخوض مفاوضات جادة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T19:30+0000

2025-06-05T19:30+0000

2025-06-05T19:30+0000

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وفي كلمة مصوّرة بمناسبة عيد الأضحى، قال الحية: "جاهزون لتسليم الحكومة في غزة فورا لأي جهة فلسطينية"، وأضاف أن "حماس" تلقت مقترحا أمريكيا قبل أسبوعين، لكن "العدو هو من رفضه".وأوضح أن "الحركة لم ترفض مقترح مدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز، بل قدّمت تعديلات عليه"، مشيرا إلى أن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن نيته استعادة الأسرى ثم تجديد العدوان".وشدد الحية على أن "حماس" تبذل جهودا مستمرة مع مختلف الأطراف للوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".وبيّن أن الحركة وافقت على معظم المقترحات المطروحة لإطلاق سراح الأسرى، بينما كان الرفض من جانب نتنياهو، كما استنكر الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب.وأكد الحية أن "المعركة اليوم معركة صمود وثبات، والمطلوب مقاومة مخططات الاحتلال بكل الوسائل"، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني "يقاتل وحده بعد أن خذله العالم"، ومحذرا من "مؤامرات تُحاك ضد القدس والأقصى وكل فلسطين".كما أشار إلى ما يتعرض له أهالي الضفة الغربية من "إجرام ومشاريع استيطانية وتهويدية"، مؤكدا أن "الاحتلال يمارس التطهير العرقي ويسعى لاقتلاع شعبنا من أرضه".وكان مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم السبت الماضي: "تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة. إنه غير مقبول على الإطلاق ولا يؤدي سوى إلى عودتنا إلى الوراء"، داعيًا الحركة إلى قبول مقترحه كأساس لمحادثات يمكن أن تبدأ خلال الأيام المقبلة.وأردف: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل من خلالها إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا خلال الأيام المقبلة، يتم بموجبه إعادة نصف الرهائن الأحياء ونصف المتوفين إلى عائلاتهم، ويمكننا من خلاله إجراء مفاوضات جوهرية في المحادثات غير المباشرة بحسن نية لمحاولة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".وأعلنت حركة حماس، يوم السبت الماضي، تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأخير إلى الوسطاء، مشيرة إلى أنه يتضمن المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة.وأوضحت الحركة الفلسطينية، في بيان لها أنه "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".وأشارت إلى أنه "وفقا للاتفاق، سيتم إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250605/نتنياهو-ما-السيئ-في-استخدامنا-عائلات-تعمل-ضد-حماس-فذلك-ينقذ-حياة-جنودنا-1101359592.html

https://sarabic.ae/20250605/حماس-الفیتو-الأمريكي-ضوء-أخضر-لمجرم-الحرب-نتنیاهو-1101331098.html

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حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي