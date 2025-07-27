https://sarabic.ae/20250727/تقرير-شاحنات-مساعدات-إنسانية-تتجه-إلى-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103074722.html

تقرير: شاحنات مساعدات إنسانية تتجه إلى غزة قادمة من مصر... فيديو

تقرير: شاحنات مساعدات إنسانية تتجه إلى غزة قادمة من مصر... فيديو

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T05:44+0000

2025-07-27T05:44+0000

2025-07-27T06:21+0000

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وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم السبت، بأن شاحنات المساعدات المتجهة إلى الأهالي الفلسطينيين في غزة تحمل موادا غذائية وموادا لتأهيل البنية التحتية للقطاع.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه تم استئناف إسقاط المساعدات جوا على غزة، ليل السبت، بالتوازي مع ما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية من أنه تقرر إرساء "هدن إنسانية" جزئية في القطاع اعتبارا من صباح اليوم الأحد.وأوضح أدرعي، في بيان رسمي، أن هذا التعليق التكتيكي المؤقت للعمليات العسكرية سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض".وادعت الحكومة الإسرائيلية أنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وبدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250725/غزة-لا-تحتاج-لاستعراضات-جوية-حماس-ترفض-إلقاء-المساعدات-مجددا-من-السماء-1103037526.html

https://sarabic.ae/20250726/مصادر-جهود-مصرية-قطرية-لزيادة-حجم-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-1103070037.html

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