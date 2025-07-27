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إسرائيل تعلن تعليق الأعمال العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا
إسرائيل تعلن تعليق الأعمال العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية". 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T05:04+0000
2025-07-27T05:13+0000
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وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض".وأكد البيان أن العمليات العسكرية ستستمر في باقي مناطق القطاع، مشددًا على أن الجيش سيواصل استهداف وتحييد البنى التحتية والعناصر "الإرهابية"، وفق تعبيره. كما حذّر السكان من العودة إلى المناطق التي تم تحديدها بالأحمر، حفاظا على سلامتهم.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.وعليه، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".من جهته، اعتبر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن نظام توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية "مُهين"، حيث يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات، ولا يأخذ بالاعتبار الفئات الأشد ضعفًا والذين يعيشون في مناطق بعيدة، معتبرًا أن هذا النظام لا يهدف إلى معالجة الجوع.ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250726/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لم-نتلق-مساعدات-وننسق-مع-منظمات-دولية-للحصول-على-أدوية-لقطاع-غزة-1103072368.html
https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يقرر-بدء-هدنة-غدا-داخل-عدة-مناطق-في-غزة--1103071914.html
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إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة
إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة

إسرائيل تعلن تعليق الأعمال العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا

05:04 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 27.07.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية".
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض".
وأكد البيان أن العمليات العسكرية ستستمر في باقي مناطق القطاع، مشددًا على أن الجيش سيواصل استهداف وتحييد البنى التحتية والعناصر "الإرهابية"، وفق تعبيره. كما حذّر السكان من العودة إلى المناطق التي تم تحديدها بالأحمر، حفاظا على سلامتهم.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
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وعليه، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".
من جهته، اعتبر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن نظام توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية "مُهين"، حيث يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات، ولا يأخذ بالاعتبار الفئات الأشد ضعفًا والذين يعيشون في مناطق بعيدة، معتبرًا أن هذا النظام لا يهدف إلى معالجة الجوع.
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ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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