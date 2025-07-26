https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يقرر-بدء-هدنة-غدا-داخل-عدة-مناطق-في-غزة--1103071914.html

الجيش الإسرائيلي يقرر بدء هدنة غدا داخل عدة مناطق في غزة

الجيش الإسرائيلي يقرر بدء هدنة غدا داخل عدة مناطق في غزة

سبوتنيك عربي

قرر الجيش الإسرائيلي بدء هدنة مؤقتة من جانب واحد من صباح الغد وحتى المساء في عدة مناطق في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

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وبتعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيقوم الجيش بوقف إطلاق نار إنساني اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى ساعات المساء في عدة مراكز سكانية في غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.تم اتخاذ قرار وقف إطلاق النار خلال مناقشة هاتفية أجراها نتنياهو مساء اليوم مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر وكبار المسؤولين. من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيسمح خلال وقف إطلاق النار الإنساني بوصول آمن للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى المراكز السكانية.وبحسب المسؤول، ستتكرر فترات وقف إطلاق النار الإنسانية من حين لآخر حسب الحاجة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي