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https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يقرر-بدء-هدنة-غدا-داخل-عدة-مناطق-في-غزة--1103071914.html
الجيش الإسرائيلي يقرر بدء هدنة غدا داخل عدة مناطق في غزة
الجيش الإسرائيلي يقرر بدء هدنة غدا داخل عدة مناطق في غزة
سبوتنيك عربي
قرر الجيش الإسرائيلي بدء هدنة مؤقتة من جانب واحد من صباح الغد وحتى المساء في عدة مناطق في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T20:51+0000
2025-07-26T20:51+0000
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وبتعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيقوم الجيش بوقف إطلاق نار إنساني اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى ساعات المساء في عدة مراكز سكانية في غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.تم اتخاذ قرار وقف إطلاق النار خلال مناقشة هاتفية أجراها نتنياهو مساء اليوم مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر وكبار المسؤولين. من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيسمح خلال وقف إطلاق النار الإنساني بوصول آمن للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى المراكز السكانية.وبحسب المسؤول، ستتكرر فترات وقف إطلاق النار الإنسانية من حين لآخر حسب الحاجة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250726/مصادر-جهود-مصرية-قطرية-لزيادة-حجم-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-1103070037.html
https://sarabic.ae/20250726/العاهل-الأردني-يؤكد-لترامب-هاتفيا-ضرورة-بذل-الجهود-لوقف-الحرب-على-غزة--1103069787.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقرر بدء هدنة غدا داخل عدة مناطق في غزة

20:51 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يفتك بأطفال غزة
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قرر الجيش الإسرائيلي بدء هدنة مؤقتة من جانب واحد من صباح الغد وحتى المساء في عدة مناطق في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وبتعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيقوم الجيش بوقف إطلاق نار إنساني اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى ساعات المساء في عدة مراكز سكانية في غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مصادر: جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة
19:41 GMT
تم اتخاذ قرار وقف إطلاق النار خلال مناقشة هاتفية أجراها نتنياهو مساء اليوم مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر وكبار المسؤولين.
من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيسمح خلال وقف إطلاق النار الإنساني بوصول آمن للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى المراكز السكانية.
وبحسب المسؤول، ستتكرر فترات وقف إطلاق النار الإنسانية من حين لآخر حسب الحاجة.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
العاهل الأردني يؤكد لترامب هاتفيا ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على غزة
19:26 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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