https://sarabic.ae/20250726/مصادر-جهود-مصرية-قطرية-لزيادة-حجم-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-1103070037.html

مصادر: جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة

مصادر: جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر مصرية، اليوم السبت، عن "جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى غزة، والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع". 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T19:41+0000

2025-07-26T19:41+0000

2025-07-26T19:41+0000

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ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر قولها، إن "الهلال الأحمر المصري بدأ حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بداية من صباح غدا الأحد"، مؤكدا أن جسر المساعدات الإنسانية للقطاع يتضمن مواد غذائية ودقيقا ومستلزمات طبية.وكشف مسؤولون في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بدأ بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه قطاع غزة".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم إن "ترامب منزعج من مقتل الفلسطينيين ويريد إنهاء حرب غزة"، مشيرين إلى أن إدارة ترامب لا تفضل الهدن القصيرة بغزة التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأضافوا أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن واشنطن ستغير الاستراتيجية بشأن غزة"، مؤكدين أن "روبيو يؤيد نهجا أكثر شمولا لإنهاء حرب غزة وإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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https://sarabic.ae/20250726/السيسي-وماكرون-يؤكدان-ضرورة-إيصال-المساعدات-الإنسانية-بشكل-كاف-وملائم-إلى-أهالي-قطاع-غزة-1103063149.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, حركة حماس