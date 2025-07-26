https://sarabic.ae/20250726/السيسي-وماكرون-يؤكدان-ضرورة-إيصال-المساعدات-الإنسانية-بشكل-كاف-وملائم-إلى-أهالي-قطاع-غزة-1103063149.html

السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة

السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T14:13+0000

2025-07-26T14:13+0000

2025-07-26T14:13+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار فرنسا

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099245398_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_d417a7ccf6bebf91f649532759d5edde.jpg

ووفقا للرئاسة المصرية، أكد "السيسي وماكرون ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".ورحب السيسي بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك، مؤكدا أن "قرار الرئيس ماكرون يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين".كما أكد السيسي، دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، فيما أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية بشأن قطاع غزة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".

https://sarabic.ae/20250726/ستارمر-الشعب-البريطاني-مستاء-مما-يحدث-في-قطاع-غزة-1103051309.html

https://sarabic.ae/20250726/هيئة-البث-الإسرائيلية-الجيش-أتلف-كميات-كبيرة-من-الغذاء-كانت-مخصصة-لسكان-غزة-1103048514.html

https://sarabic.ae/20250725/إيران-وقطر-تدعوان-لإنهاء-الحصار-على-غزة-والضفة-ولتحرك-دولي-عاجل-لوقف-الإبادة-1103044559.html

مصر

أخبار فرنسا

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم