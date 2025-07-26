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السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة
السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T14:13+0000
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ووفقا للرئاسة المصرية، أكد "السيسي وماكرون ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".ورحب السيسي بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك، مؤكدا أن "قرار الرئيس ماكرون يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين".كما أكد السيسي، دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، فيما أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية بشأن قطاع غزة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
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https://sarabic.ae/20250726/هيئة-البث-الإسرائيلية-الجيش-أتلف-كميات-كبيرة-من-الغذاء-كانت-مخصصة-لسكان-غزة-1103048514.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة

14:13 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Peter Dejongالرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
ووفقا للرئاسة المصرية، أكد "السيسي وماكرون ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
ورحب السيسي بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك، مؤكدا أن "قرار الرئيس ماكرون يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين".
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كما أكد السيسي، دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، فيما أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية بشأن قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
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وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.
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وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".
وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.
ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
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