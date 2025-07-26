https://sarabic.ae/20250726/هيئة-البث-الإسرائيلية-الجيش-أتلف-كميات-كبيرة-من-الغذاء-كانت-مخصصة-لسكان-غزة-1103048514.html

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يتلف كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يتلف كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T06:16+0000

2025-07-26T06:16+0000

2025-07-26T06:42+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكرت الهيئة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية.وأردفت هذه المصادر أن "هناك آلاف الطرود تحت الشمس، وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها".ويندرج إتلاف الجيش الإسرائيلي لآلاف الأطنان من المساعدات المخصصة لغزة، في ظل قبوع القطاع تحت الجوع، والذي يفتك بسكانه البالغ عدهم نحو 2.3 مليون نسمة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.الجوع يفتك بأطفال غزة ومعاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب سوء التغذية

https://sarabic.ae/20250725/أعضاء-بالكونغرس-الأمريكي-يحذرون-من-كارثة-إنسانية-في-غزة-ويدعون-إلى-تحرك-عاجل-1103043711.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم