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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يتلف كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يتلف كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T06:16+0000
2025-07-26T06:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت الهيئة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية.وأردفت هذه المصادر أن "هناك آلاف الطرود تحت الشمس، وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها".ويندرج إتلاف الجيش الإسرائيلي لآلاف الأطنان من المساعدات المخصصة لغزة، في ظل قبوع القطاع تحت الجوع، والذي يفتك بسكانه البالغ عدهم نحو 2.3 مليون نسمة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.الجوع يفتك بأطفال غزة ومعاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب سوء التغذية
https://sarabic.ae/20250725/أعضاء-بالكونغرس-الأمريكي-يحذرون-من-كارثة-إنسانية-في-غزة-ويدعون-إلى-تحرك-عاجل-1103043711.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يتلف كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة

06:16 GMT 26.07.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 26.07.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من المجاعة في القطاع المحاصر.
وذكرت الهيئة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية.
وأردفت هذه المصادر أن "هناك آلاف الطرود تحت الشمس، وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها".

واعتبرت أن إتلاف المواد الإنسانية سببه خلل في آلية توزيع المساعدات في غزة، حسب زعمها.

ويندرج إتلاف الجيش الإسرائيلي لآلاف الأطنان من المساعدات المخصصة لغزة، في ظل قبوع القطاع تحت الجوع، والذي يفتك بسكانه البالغ عدهم نحو 2.3 مليون نسمة.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
أعضاء بالكونغرس الأمريكي يحذرون من كارثة إنسانية في غزة ويدعون إلى "تحرك عاجل"
أمس, 19:24 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى59,219 قتيلا أغلبيتهم من نساء وأطفال، وإصابة 143,045 آخرين.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.
الجوع يفتك بأطفال غزة ومعاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب سوء التغذية
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