https://sarabic.ae/20250725/أعضاء-بالكونغرس-الأمريكي-يحذرون-من-كارثة-إنسانية-في-غزة-ويدعون-إلى-تحرك-عاجل-1103043711.html
أعضاء بالكونغرس الأمريكي يحذرون من كارثة إنسانية في غزة ويدعون إلى "تحرك عاجل"
أعضاء بالكونغرس الأمريكي يحذرون من كارثة إنسانية في غزة ويدعون إلى "تحرك عاجل"
سبوتنيك عربي
حذّر عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، من تدهور الأوضاع الإنسانية "المروّعة وغير المقبولة" في قطاع غزة، مشيرين إلى أن "الفوضى في... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد الأعضاء، في البيان، أن "أكثر من 100 منظمة غير حكومية حذّرت من انتشار المجاعة في أنحاء القطاع المحاصر، حيث يواجه 75% من السكان مستويات جوع كارثية بسبب الحصار الذي فرضته حكومة بنيامين نتنياهو".كما انتقد البيان ضآلة المساعدات المقدمة، قائلين إن "حفنة المساعدات، التي تقدمها "مؤسسة غزة الإنسانية" غير كافية لسد احتياجات السكان"، فيما كشفوا عن تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التشاور مع الكونغرس قبل منح المؤسسة 30 مليون دولار.وحذّر الأعضاء من أن "التوسع في العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة، يعرّض العمليات الإنسانية للخطر"، مؤكدين أن "استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي"، كما وصفوا غياب خطة عملية لما بعد الحرب بأنه "خطأ فادح".يأتي هذا البيان في ظل تصاعد الانتقادات الدولية تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، وتزايد الدعوات لتحرك عاجل لإنقاذ المدنيين من المجاعة والعنف المستمر.في سياق متصل، نفى مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"المناورة التي لن تساعد سكان القطاع الجائعين".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية، "ستسمح بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، ابتداء من اليوم".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أعضاء بالكونغرس الأمريكي يحذرون من كارثة إنسانية في غزة ويدعون إلى "تحرك عاجل"
19:24 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 19:43 GMT 25.07.2025)
حذّر عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، من تدهور الأوضاع الإنسانية "المروّعة وغير المقبولة" في قطاع غزة، مشيرين إلى أن "الفوضى في إيصال المساعدات تسببت في وفاة نحو 700 شخص".
وأكد الأعضاء، في البيان، أن "أكثر من 100 منظمة غير حكومية حذّرت من انتشار المجاعة في أنحاء القطاع المحاصر، حيث يواجه 75% من السكان مستويات جوع كارثية بسبب الحصار الذي فرضته حكومة بنيامين نتنياهو".
كما انتقد البيان ضآلة المساعدات المقدمة، قائلين إن "حفنة المساعدات، التي تقدمها "مؤسسة غزة
الإنسانية" غير كافية لسد احتياجات السكان"، فيما كشفوا عن تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التشاور مع الكونغرس قبل منح المؤسسة 30 مليون دولار.
وحذّر الأعضاء من أن "التوسع في العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة، يعرّض العمليات الإنسانية للخطر"، مؤكدين أن "استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي"، كما وصفوا غياب خطة عملية لما بعد الحرب بأنه "خطأ فادح".
وفي ختام البيان، دعا أعضاء الكونغرس إدارة ترامب، إلى "الضغط على نتنياهو، لإصلاح جذري أو إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية"، وكذلك العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد الانتقادات الدولية تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، وتزايد الدعوات لتحرك عاجل لإنقاذ المدنيين من المجاعة والعنف المستمر.
في سياق متصل، نفى مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"المناورة التي لن تساعد سكان القطاع الجائعين".
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره "حماس"، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "قطاع غزة لا يحتاج إلى عروض جوية، بل يحتاج إلى ممر إنساني مفتوح وتدفق يومي منتظم لشاحنات المساعدات لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين المحاصرين والجوعى"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية، "ستسمح بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، ابتداء من اليوم".