https://sarabic.ae/20250725/قطر-ومصر-تؤكدان-مواصلة-جهود-الوساطة-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1103039707.html
قطر ومصر تؤكدان مواصلة جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
قطر ومصر تؤكدان مواصلة جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكدت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مواصلة جهودهما الحثيثة في الوساطة للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، ويضع حدا للمعاناة الإنسانية، ويضمن حماية... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T16:47+0000
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وأشارت الدولتان، في البيان، إلى أن "تعليق المفاوضات مؤقتا لإجراء مشاورات قبل استئناف الحوار، يُعد أمرا طبيعيا في إطار المفاوضات المعقدة"، معربتان عن تفاؤلهما بالتقدم المحرز خلال الجولة التفاوضية الأخيرة.يأتي ذلك في إطار المساعي الدولية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.وصدر البيان، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفليسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
https://sarabic.ae/20250725/غزة-لا-تحتاج-لاستعراضات-جوية-حماس-ترفض-إلقاء-المساعدات-مجددا-من-السماء-1103037526.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
قطر ومصر تؤكدان مواصلة جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
أكدت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مواصلة جهودهما الحثيثة في الوساطة للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، ويضع حدا للمعاناة الإنسانية، ويضمن حماية المدنيين وتبادلا للمحتجزين والأسرى، وفقًا لبيان مشترك صدر اليوم الجمعة.
وأشارت الدولتان، في البيان، إلى أن "تعليق المفاوضات مؤقتا
لإجراء مشاورات قبل استئناف الحوار، يُعد أمرا طبيعيا في إطار المفاوضات المعقدة"، معربتان عن تفاؤلهما بالتقدم المحرز خلال الجولة التفاوضية الأخيرة.
يأتي ذلك في إطار المساعي الدولية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وصدر البيان، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفليسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة
".
وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.
ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".