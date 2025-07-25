https://sarabic.ae/20250725/ترامب-انسحبنا-من-مفاوضات-غزة-ويجب-القضاء-على-حماس-1103032028.html

ترامب: انسحبنا من مفاوضات غزة ويجب القضاء على "حماس"

ترامب: انسحبنا من مفاوضات غزة ويجب القضاء على "حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفليسطينية، بـ"عدم... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

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وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".وجاءت تصريحات ترامب، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في غزة، بينما تتزايد الدعوات الدولية لاستئناف الحوار.جاء هذا القرار بعد أيام من المفاوضات المكثّفة التي قادتها الوساطة الدولية، بهدف تحقيق هدنة دائمة في القطاع وتبادل المحتجزين بين "حماس" وإسرائيل. إلا أن رد الحركة الفلسطينية، وفقًا لويتكوف، "لم يستجب للمطالب الأساسية"، التي تسمح بتقدم المفاوضات.

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