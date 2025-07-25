https://sarabic.ae/20250725/تقرير-إسرائيل-ستسمح-بإسقاط-المساعدات-جوا-على-غزة-بداية-من-اليوم-الجمعة-1103026526.html

تقرير: إسرائيل ستسمح بإسقاط المساعدات جوا على غزة بداية من اليوم الجمعة

تقرير: إسرائيل ستسمح بإسقاط المساعدات جوا على غزة بداية من اليوم الجمعة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية، "ستسمح بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، ابتداء من اليوم". 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T12:40+0000

2025-07-25T12:40+0000

2025-07-25T12:40+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي وافق على السماح بإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا على الفلسطينيين في غزة، جوا.وفي سياق متصل، أكد مصدر مصري لوسائل إعلام مصرية، استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي عن طريق معبري "زكيم" شمالي القطاع، وكرم أبو سالم.وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، بدءا من يوم الخميس (أمس) وحتى فجر اليوم الجمعة".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر، منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

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