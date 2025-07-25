https://sarabic.ae/20250725/غزة-لا-تحتاج-لاستعراضات-جوية-حماس-ترفض-إلقاء-المساعدات-مجددا-من-السماء-1103037526.html

"حماس": غزة لا تحتاج لاستعراضات جوية ونرفض إلقاء المساعدات مجددا من السماء

"حماس": غزة لا تحتاج لاستعراضات جوية ونرفض إلقاء المساعدات مجددا من السماء

سبوتنيك عربي

نفى مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"المناورة... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T14:54+0000

2025-07-25T14:54+0000

2025-07-25T14:54+0000

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وقال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره "حماس"، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "قطاع غزة لا يحتاج إلى عروض جوية، بل يحتاج إلى ممر إنساني مفتوح وتدفق يومي منتظم لشاحنات المساعدات لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين المحاصرين والجوعى"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية، "ستسمح بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، ابتداء من اليوم".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي وافق على السماح بإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا على الفلسطينيين في غزة، جوا.وفي سياق متصل، أكد مصدر مصري لوسائل إعلام مصرية، استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي عن طريق معبري "زكيم" شمالي القطاع، وكرم أبو سالم.وأوضح المصدر أن المساعدات تشمل شحنات من الدقيق ولبن الأطفال ومواد غذائية، مشيرًا إلى استمرار تدفقها لليوم الثالث على التوالي.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر، منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

https://sarabic.ae/20250725/تقرير-إسرائيل-ستسمح-بإسقاط-المساعدات-جوا-على-غزة-بداية-من-اليوم-الجمعة-1103026526.html

https://sarabic.ae/20250725/ترامب-انسحبنا-من-مفاوضات-غزة-ويجب-القضاء-على-حماس-1103032028.html

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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن