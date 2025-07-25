https://sarabic.ae/20250725/الجوع-يفتك-بأطفال-غزة-ومعاناة-عشرات-الآلاف-من-الفلسطينيين-بسبب-سوء-التغذية-1103032192.html
الجوع يفتك بأطفال غزة ومعاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب سوء التغذية
الجوع يفتك بأطفال غزة ومعاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب سوء التغذية
سبوتنيك عربي
بعد عودة الحرب إلى قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، بعدما كانت الهدنة قد فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة، وأدت الحرب... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T11:00+0000
2025-07-25T11:00+0000
2025-07-25T14:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103031872_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_6ca9f3119be82f567a39a8f7ba508515.jpg
وتزداد التحذيرات الأممية بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتؤكد الأرقام أن التجويع بات واقعا قاتلا للأطفال، في ظل حصار محكم منذ أشهر لوصول الغذاء والدواء، وتشير بيانات أممية حديثة إلى أن "أكثر من مليون طفل في غزة، يواجهون خطر الجوع، وسط تحذيرات من تفشي سوء التغذية الحاد بينهم بوتيرة متسارعة".الجوع يفتك بأطفال غزةوتشير التقارير الصادرة من القطاع إلى تفشي سوء التغذية الحاد، بينما تكافح المستشفيات القليلة المتبقية، التي تعمل جزئيا وبالحد الأدنى، على التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى والمصابين.ويقول الطبيب محمد عابد لوكالة "سبوتنيك": "للأسف نفقد الكثير من الحالات، في قسم العناية وفي أقسام الأطفال، وقسم الطوارئ بسبب سوء التغذية ومضاعفاتها، وخلال الفترة الحالية زاد عدد الأطفال الذين يتم متابعة حالتهم الصحية بسبب سوء التغذية، ما بين (3500-3000) طفل، ونسبة الوفيات بين الأطفال في القسم تتراوح حاليا بين (3-2) بالمئة، بسبب سوء التغذية الحاد، ونأمل أن تصل رسالة إلى العالم للتدخل السريع وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة ".وتشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أنَّ ثلث سكان القطاع لم يتمكنوا من تناول الطعام لأيام متتالية، بينما يعيش ربعهم في ظروف تشبه المجاعة، الأمر الذي يزيد من هشاشة الوضع الصحي والنفسي للأطفال ويدفعهم إلى حافة الخطر.وعلى سرير المعاناة تجلس أم زينب تراقب طفلتها الصغيرة وهي تعاني من سوء التغذية، وقد أصبحت بوزن 2 كيلو فقط، وتواجه خطر الموت بسبب نقص الحليب والغذاء المناسب.وتقول أم زينب لـ "سبوتنيك":" كما تشاهدون صورة ابنتي وهي في عمر 40 يوم، كان وزنها 5 كيلو، وذلك خلال الهدنة الماضية، وبعد المجاعة وبسبب سوء التغذية وعدم توفر الحليب المناسب لها، أصبحت في عمر 5 أشهر بوزن 2 كيلو، ونحن نمر حاليا في أصعب مرحلة في المجاعة، وما ذنب هؤلاء الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب".وتضيف:" غالبية الشعب يعاني من سوء التغذية، وأطفالي الثلاثة يبحثون عن طعام أمام التكايا، علهم يجدون من يطعمهم، وفي أحسن الأحوال يحصلون على القليل من الطعام الذي لا يكفي لغذاء طفل واحد".تجويع ممنهجووثقت منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أدلة تشير إلى تجويع السكان المدنيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة إبادة، وحذرت المنظمة الدولية من خطورة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي ما وصفتها بأنها تنطوي على جريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.وأشارت "أمنستي" إلى أن "ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب متعمدة تفرضها كأداة للعقاب الجماعي ووسيلة ضغط عسكرية، في واحدة من أكثر جرائم الحرب وضوحا أمام العالم منذ عقود".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل مستشفيات قطاع غزة 2 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 113 حالة وفاة.وتأتي الوفيات هذه بينما حذرت جهات فلسطينية رسمية وأخرى حقوقية من ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية في القطاع، خاصة بين الفئات الهشة كالأطفال والمرضى وكبار السن.ويضيف سكافي: "التصريحات الصادرة من المستوى العسكري والسياسي في الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن هذه الممارسات بحق سكان القطاع تأتي ضمن سياسة تجويع ممنهج ومتعمد، فيما القانون الدولي الإنساني لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تجويع ممنهج وإبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، إلى أنها جرائم حرب ضد الإنسانية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث بالقانون الدولي الإنساني".70 شاحنة مساعدات إلى غزةوتتصاعد الضغوط على إسرائيل في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتفشي المجاعة وارتقاء عدد من الوفيات بشكل يومي جراء الجوع وسوء التغذية، أو خلال محاولة الحصول على الغذاء، وفي ظل ضغوط الدولية المتزايدة، أعلن الجيش الإسرائيلي إدخال 70 شاحنة مساعدات إلى القطاع.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية، دخلت الأربعاء نحو 70 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمات الإغاثة والأمم المتحدة، معظمها مواد غذائية، عبر معبر زيكيم إلى المنطقة الشمالية، وعبر معبر كرم أبو سالم إلى جنوب قطاع غزة".ويشير علاء سكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، إلى أنَ "ما يحصل عليه سكان القطاع سواء من خلال مراكز المساعدات الأمريكية، أو من خلال إدخال عدد من الشاحنات، لا يكفي لسد جوع المواطنين"، مؤكدا "ضرورة ممارسة دور أكبر وأكثر فعالية للمؤسسات الدولية لإنهاء التجويع وإيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة".ويقول النازح محمود إبراهيم لوكالة "سبوتنيك": " نعيش أصعب مرحلة منذ بدء الحرب، الجوع منتشر، ولا يوجد طعام، وما دخل من مساعدات لا يكفي لشيء، ويجب على العالم الضغط من أجل إيقاف الحرب، وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات حتى نتجاوز المجاعة المنتشرة".وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "المجاعة لم تنكسر كما يروج بل تتفاقم، وحاجة القطاع المحاصر إلى 500 ألف كيس طحين أسبوعيا لتجنب الانهيار الإنساني الشامل"، وأضاف: "حدة المجاعة تزداد في محافظات قطاع غزة، وتنتشر بكثافة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوما، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103031872_403:0:3043:1980_1920x0_80_0_0_1bdef181b9ea6e6730f49dcee67c5374.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
الجوع يفتك بأطفال غزة ومعاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب سوء التغذية
11:00 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 14:21 GMT 25.07.2025)
حصري
بعد عودة الحرب إلى قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، بعدما كانت الهدنة قد فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة، وأدت الحرب على قطاع غزة إلى نزوح جديد، وشح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية وصحية مستمرة هناك.
وتزداد التحذيرات الأممية بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة
، وتؤكد الأرقام أن التجويع بات واقعا قاتلا للأطفال، في ظل حصار محكم منذ أشهر لوصول الغذاء والدواء، وتشير بيانات أممية حديثة إلى أن "أكثر من مليون طفل في غزة، يواجهون خطر الجوع، وسط تحذيرات من تفشي سوء التغذية الحاد بينهم بوتيرة متسارعة".
وتشير التقارير الصادرة من القطاع إلى تفشي سوء التغذية الحاد، بينما تكافح المستشفيات القليلة المتبقية، التي تعمل جزئيا وبالحد الأدنى، على التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى والمصابين.
وفي قسم الأطفال بمستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يواجه الأطفال خطر الموت بسبب سوء التغذية، ويشير رئيس قسم الأطفال في المستشفى محمد عابد، إلى تكدس الحالات في القسم بشكل يفوق قدرته بنسبة كبيرة.
ويقول الطبيب محمد عابد لوكالة "سبوتنيك": "للأسف نفقد الكثير من الحالات، في قسم العناية وفي أقسام الأطفال، وقسم الطوارئ بسبب سوء التغذية ومضاعفاتها، وخلال الفترة الحالية زاد عدد الأطفال الذين يتم متابعة حالتهم الصحية بسبب سوء التغذية، ما بين (3500-3000) طفل، ونسبة الوفيات بين الأطفال في القسم تتراوح حاليا بين (3-2) بالمئة، بسبب سوء التغذية الحاد، ونأمل أن تصل رسالة إلى العالم للتدخل السريع وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة
".
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنَّ الأزمة مرشحة للتفاقم السريع ما لم يسمح بإدخال المساعدات الغذائية والعلاجية بشكل عاجل، وأكدت أنَّ أكثر من 100 ألف طفل وحامل في غزة يعانون من مستويات حرجة من سوء التغذية، وذلك يجعل حياتهم في خطر دائم.
وتشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أنَّ ثلث سكان القطاع لم يتمكنوا من تناول الطعام لأيام متتالية، بينما يعيش ربعهم في ظروف تشبه المجاعة، الأمر الذي يزيد من هشاشة الوضع الصحي والنفسي للأطفال ويدفعهم إلى حافة الخطر.
وعلى سرير المعاناة تجلس أم زينب تراقب طفلتها الصغيرة وهي تعاني من سوء التغذية، وقد أصبحت بوزن 2 كيلو فقط، وتواجه خطر الموت بسبب نقص الحليب والغذاء المناسب.
وتقول أم زينب لـ "سبوتنيك":" كما تشاهدون صورة ابنتي وهي في عمر 40 يوم، كان وزنها 5 كيلو، وذلك خلال الهدنة الماضية، وبعد المجاعة وبسبب سوء التغذية وعدم توفر الحليب المناسب لها، أصبحت في عمر 5 أشهر بوزن 2 كيلو، ونحن نمر حاليا في أصعب مرحلة في المجاعة، وما ذنب هؤلاء الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب".
وتضيف:" غالبية الشعب يعاني من سوء التغذية، وأطفالي الثلاثة يبحثون عن طعام أمام التكايا، علهم يجدون من يطعمهم، وفي أحسن الأحوال يحصلون على القليل من الطعام الذي لا يكفي لغذاء طفل واحد".
ووثقت منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أدلة تشير إلى تجويع السكان المدنيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة إبادة، وحذرت المنظمة الدولية من خطورة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي ما وصفتها بأنها تنطوي على جريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.
وأشارت "أمنستي" إلى أن "ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب متعمدة تفرضها كأداة للعقاب الجماعي ووسيلة ضغط عسكرية، في واحدة من أكثر جرائم الحرب وضوحا أمام العالم منذ عقود".
ويقول علاء سكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك":" قطاع غزة خالي من أي مخزون غذائي، وحاليا سكان القطاع يعيشون مرحلة المجاعة من الدرجة الخامسة، وهي المرحلة الأخيرة حسب تصنيف خبراء التغذية، وبلغ عدد الوفيات من الأطفال بسبب سوء التغذية ما يزيد عن 110طفل، إضافة إلى أنَّ هناك خطورة على 11 ألف حامل نتيجة سوء التغذية والجفاف وقلة الطعام".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل مستشفيات قطاع غزة 2 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 113 حالة وفاة.
وتأتي الوفيات هذه بينما حذرت جهات فلسطينية رسمية وأخرى حقوقية من ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية في القطاع، خاصة بين الفئات الهشة كالأطفال والمرضى وكبار السن.
ويضيف سكافي: "التصريحات الصادرة من المستوى العسكري والسياسي في الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن هذه الممارسات بحق سكان القطاع تأتي ضمن سياسة تجويع ممنهج ومتعمد، فيما القانون الدولي الإنساني لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تجويع ممنهج وإبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، إلى أنها جرائم حرب ضد الإنسانية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث بالقانون الدولي الإنساني".
وتتصاعد الضغوط على إسرائيل في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتفشي المجاعة وارتقاء عدد من الوفيات بشكل يومي جراء الجوع وسوء التغذية، أو خلال محاولة الحصول على الغذاء، وفي ظل ضغوط الدولية المتزايدة، أعلن الجيش الإسرائيلي إدخال 70 شاحنة مساعدات إلى القطاع.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية، دخلت الأربعاء نحو 70 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمات الإغاثة والأمم المتحدة، معظمها مواد غذائية، عبر معبر زيكيم إلى المنطقة الشمالية، وعبر معبر كرم أبو سالم إلى جنوب قطاع غزة".
ويشير علاء سكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، إلى أنَ "ما يحصل عليه سكان القطاع سواء من خلال مراكز المساعدات الأمريكية، أو من خلال إدخال عدد من الشاحنات، لا يكفي لسد جوع المواطنين"، مؤكدا "ضرورة ممارسة دور أكبر وأكثر فعالية للمؤسسات الدولية لإنهاء التجويع وإيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة
".
ويقول النازح محمود إبراهيم لوكالة "سبوتنيك": " نعيش أصعب مرحلة منذ بدء الحرب، الجوع منتشر، ولا يوجد طعام، وما دخل من مساعدات لا يكفي لشيء، ويجب على العالم الضغط من أجل إيقاف الحرب، وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات حتى نتجاوز المجاعة المنتشرة".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "المجاعة لم تنكسر كما يروج بل تتفاقم، وحاجة القطاع المحاصر إلى 500 ألف كيس طحين أسبوعيا لتجنب الانهيار الإنساني الشامل"، وأضاف: "حدة المجاعة تزداد في محافظات قطاع غزة، وتنتشر بكثافة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر
بشكل كامل منذ 145 يوما، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى59,219قتيل أغلبيتهم من نساء وأطفال، وإصابة143,045 آخرين.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل
أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.