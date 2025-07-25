https://sarabic.ae/20250725/ويتكوف-يسحب-الوفد-الأمريكي-ويتهم-حماس-بالأنانية-ومطالب-أوروبية-بإجراءات-عاجلة-ضد-إسرائيل-1103029261.html

ويتكوف يسحب الوفد الأمريكي ويتهم "حماس" بالأنانية.. ومطالب أوروبية بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل

ويتكوف يسحب الوفد الأمريكي ويتهم "حماس" بالأنانية.. ومطالب أوروبية بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعربت حركة "حماس" الفلسطينية عن "استغرابها" من تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن مفاوضات الدوحة، التي هاجم فيها الحركة واتهمها بأنها لا... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T13:31+0000

2025-07-25T13:31+0000

2025-07-25T13:31+0000

راديو

عالم سبوتنيك

غزة

الصين

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103028812_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_e0bdd3425e45bb64b0984e8ed2252a33.png

ويتكوف يسحب الوفد الأمريكي ويتهم "حماس" بالأنانية.. ومطالب أوروبية بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل سبوتنيك عربي ويتكوف يسحب الوفد الأمريكي ويتهم "حماس" بالأنانية.. ومطالب أوروبية بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل

وقالت الحركة في بيان، إن تصريحات ويتكوف "السلبية" تجاه موقفها من المفاوضات جاءت في وقت "عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصّل إلى اتفاق شامل".من جانبه، قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، إن أمريكا قررت سحب فريقها من مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة للتشاور.واعتبر أن رد الحركة "يُظهر بوضوح غياب الرغبة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى أن بلاده ستنظر في خيارات بديلة لإعادة المحتجزين إلى ديارهم، ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقرارا لشعب غزة.اعتبر رئيس مركز الجليل للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أحمد شديد، أن "استدعاء إسرائيل فريقها التفاوضي من الدوحة يعكس موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومحاولته المناورة داخل الحكومة، في خضم تهديدات الوزراء المتشددين بالانسحاب من الحكومة إذا تم الاتفاق".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نتنياهو قام بمناورة ذكية بإعلان استعادته للوفد المفاوض، ولكن بنفس السياق لا يزال الباب مفتوحا حتى عودة حزبي "شاس" و"يهودت هتوراه" للحكومة، ثم فرض الاتفاق".وأكد شديد أنه "لا توجد عقبات بحاجة إلى مفاوضات بين الأطراف أو حتى تتسبب في فشل التوصل إلى اتفاق"، مبينا أن ما يجري "محاولة لكسب الوقت من قبل نتنياهو، فهو لا يريد أن يخسر الاتفاق أو ما توصل إليه من اتفاق على العديد من النقاط أو مجملها، مثل عدد المحتجزين الفلسطينيين ونوعيتهم، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية ومن يتحكم بها".وعن طلب "حماس" إضافة بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوما، لفت رئيس مركز الجليل للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أن "هذه النقطة لم تحسم بالمفاوضات، وحديث الوسيط ستيف ويتكوف كان بمنتهى الوضوح بأن الباب مفتوحا أمام الأطراف للتوصل إلى اتفاق، ولم يتحدث عن مفاوضات جدية تنهي الحرب".وشدد على أن "الدور الأمريكي ليس دورا وسيطا، بل جزء من العدوان على الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "أمريكا تحاول أن تعود للقطبية الواحدة والمتحكم الوحيد في السياسة الدولية، لذلك الجانب الفلسطيني مفروض عليه أن يتعامل مع ويتكوف ومع الأمريكي كوسيط، رغم قناعته المطلقة أن الأمريكي هو جزء من العدوان على الشعب الفلسطيني".نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل: "الصمت تواطؤ في الإبادة"طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بعقد اجتماع فوري، في أعقاب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة.وفي رسالة وُجهت إلى رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أكد النواب أن اتفاق المساعدات الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لم يحدث "أي تغيير ملموس" في الأوضاع على الأرض، لافتين إلى أن الأطفال يموتون جوعا في حين يكتفي الاتحاد الأوروبي بـ"كلمات ضعيفة من دون أي تحرك فعلي".وأضافوا: "لن ينظر التاريخ بعين الرضا إلى صمت الاتحاد الأوروبي وتواطئه في وجه المجاعة والإبادة الجماعية في غزة. وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي باعتماد حزمة شاملة من العقوبات ضد إسرائيل، وفرض عقوبات على "مؤسسة غزة الإنسانية" وعلى أفراد تابعين لها، إضافة إلى تقديم مقترحات رسمية لإجراءات في إطار مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والضغط على الدول الأعضاء لفرض حظر أسلحة متبادل.قال الكاتب الصحفي، ماهر حسن شاويش، إن "عدد 60 عضوا في البرلمان الأوروبي غير كاف لاتخاذ توصية أو قرار"، مبينا أن "من الضروري زيادة العدد إلى أكثر من 360 عضوا".وذكر أن "التعامل بازدواجية المعايير في قضايا تتعلق بفلسطين والشرق الأوسط تدين الاتحاد الأوروبي، وتضع علامات استفهام على تعاملهم مع ملفات أخرى"، مشيرا إلى "ضرورة الضغط أكثر من جانب النواب الأوروبيين، في ظل الحاجة للتنوع الجغرافي من القارة وألا تقتصر على نوع واحد من البرلمانيين".الخارجية الروسية ترد على المراجعة الاستراتيجية الوطنية الفرنسية التي ترجح احتمال نشوب صراع مع روسيا بحلول 2030أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم ولن يكن لديها خطط لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي و"الناتو".وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية "يجب أن يعلم معدو هذا التقرير أن روسيا لم تُخطط قط لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو". هذه دعاية، أكاذيب، هراء، خرافات".وأضافت أنه تحت غطاء الحماية السيئة السمعة من "التهديد الروسي"، يتم تعزيز المسار نحو الاستعداد الشامل للصراع المسلح المباشر مع روسيا.وأكدت زاخاروفا أن "التقرير الفرنسي يولي اهتماما كبيرا لقوات الردع النووي الفرنسية، مؤكدة على دورها كعامل رئيسي في ضمان الأمن الوطني وأمن الاتحاد الأوروبي على حد سواء"، مضيفة: "يبقى أن ننصح الاستراتيجيين الباريسيين بألا ينسوا في جنونهم العسكري أن روسيا تمتلك أيضا قوات ردع نووي، وأن يُمعنوا النظر في العقيدة النووية المُحدثة لبلادنا. وأن يُهدئوا من حماسهم قليلا "ونشر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية (SGDSN) "المراجعة الوطنية الاستراتيجية" (RNS) للبلاد لعام 2025. وتتضمن هذه المراجعة تصريحات متكررة حول "التهديد الروسي". وقد ذُكرت كلمات "روسيا" و"الروسية" و"موسكو" في الوثيقة أكثر من 80 مرة.وأشار ملحم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "يبدو أن هناك تيار في فرنسا يريد الحرب مع روسيا، فعلى سبيل المثال رئيس الوزراء الفرنسي، جان نويل بارو، كان دائما يشجع على ذلك، لكن اتخاذ قرار الحرب ليس قضية سهلة، وهذا الأمر يجب أن نفهمه جيدا، لأن الحرب مع روسيا ليست نزهة، رغم كل الدعم الأوروبي والأمريكي، إلا أن أوكرانيا لم تحقق أي شيء نهائيا حتى هذه اللحظة، وإذا دخلت أي دولة أوروبية الحرب سيكون مصيرها كمصير أوكرانيا تماما".قمة الصين وأوروبا.. فون دير لاين تلوح بتقليص الانفتاح وشي يدعو لإدارة الخلافاتقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عقب حضورها قمة صينية أوروبية في بكين، إن التكتل قد يحتاج إلى تقليص انفتاحه على واردات الصين "ما لم تُظهر مزيدا من المعاملة بالمثل"، فيما دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الجانبين إلى "إدارة الخلافات بشكل مناسب"، وذلك خلال القمة 25 بين الصين والاتحاد الأوروبي.ووصفت فون دير لاين العلاقة الاقتصادية الحالية مع الصين بأنها وصلت إلى "نقطة تحوّل"، مشيرة إلى عجز تجاري بلغ 300 مليار يورو العام الماضي.وأضافت أنه "كلما تعمق التعاون، زادت الاختلالات. إعادة التوازن إلى العلاقات الثنائية أمر ضروري... من الحيوي أن تعترف الصين وأوروبا بمخاوف كل منهما وتقدمان حلولا فعلية".في المقابل، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بكين وبروكسل عليهما "التمسك بالانفتاح والتعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب" .وأشار شي إلى أن "التاريخ والواقع يُثبتان أن الاعتماد المتبادل ليس مخاطرة، وأن تلاقي المصالح لا يعد تهديداً، مؤكداً أن تعزيز التنافسية لا ينبغي أن يقوم على بناء الجدران أو إقامة الحواجز، لأن فك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد لن يؤديا إلا إلى العزلة الذاتية.وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وهذا النهج الذي تقوم بيه رئيسة المفوضية الأوروبية يعتبر تكتيك تفاوضي لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، كما أشارت من جهة أخرى أن هناك جدية واضحة لمخاوفها، لأنه إذا دققنا في الأمور سنجد أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات اقتصادية حقيقية بسبب العجز التجاري الهائل مع الصين، وحجم هذا العجز وصل في العام 2024 إلى ما يتجاوز 305 مليار يورو، وبالتالي هذا العجز الهائل مع الصين يهدد الصناعات المحلية، خاصة السيارات الكهربائية، وبالتالي هذا التصريح يحمل طبعا مزدوجا من جهة، وهو أيضا ضغط تفاوضي، ومن جهة أخرى له أساس اقتصادي جدي ومتين".

غزة

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, غزة, الصين, روسيا, аудио