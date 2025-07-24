https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الروسية-على-فرنسا-ألا-تنسى-أن-روسيا-تمتلك-قوة-الردع-النووية-1102982668.html

الخارجية الروسية: على فرنسا ألا تنسى أن روسيا تمتلك قوة الردع النووية

الخارجية الروسية: على فرنسا ألا تنسى أن روسيا تمتلك قوة الردع النووية

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم ولن يكن لديها خطط لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي و"الناتو". 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T09:27+0000

2025-07-24T09:27+0000

2025-07-24T10:07+0000

روسيا

العالم

أخبار فرنسا

الناتو

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "لا يسع معدو هذا التقرير إلا أن يعلموا أن روسيا لم تُخطط قط لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). هذه دعاية، أكاذيب، هراء، خرافات".وتابعت: "لماذا، وإلى ماذا يدعو معدو هذا التقرير الفرنسيون للاستعداد؟ الإجابة واضحة: لأعمالهم العدوانية الفرنسية ضد بلدنا، من بين أمور أخرى".وأكدت زاخاروفا أن "التقرير (المراجعة) يولي اهتماما كبيرا لقوات الردع النووي الفرنسية، مؤكدة على دورها كعامل رئيسي في ضمان الأمن الوطني وأمن الاتحاد الأوروبي على حد سواء"، مضيفة:ونشر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية (SGDSN) "المراجعة الوطنية الاستراتيجية" (RNS) للبلاد لعام 2025. وتتضمن هذه المراجعة تصريحات متكررة حول "التهديد الروسي". وقد ذُكرت كلمات "روسيا" و"الروسية" و"موسكو" في الوثيقة أكثر من 80 مرة.يزعم التقرير احتمال "تهديد" روسي لأوروبا خلال ثلاث إلى خمس سنوات. في الوقت ذاته، تعتقد السلطات الفرنسية أن "الأمر قد يتعلق بأعمال هجومية روسية في مولدوفا أو البلقان، أو حتى ضد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ولا تقدم الوثيقة أي دليل على هذه الادعاءات.ترامب: الأسلحة الأمريكية المنقولة لأوروبا ستذهب إلى أوكرانيا وسيدفع الاتحاد الأوروبي تكلفتهاالمجر: التغلب على روسيا في الصراع الأوكراني "ضرب من الخيال"

https://sarabic.ae/20250722/-لافروف-ووزيرة-خارجية-موزمبيق-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-مباحثات-في-موسكو-يدقق-ولا-ينشر-1102905251.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار فرنسا , الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي